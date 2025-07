Infecções ginecológicas aumentam no inverno e exigem atenção

Com a chegada do inverno, cresce o número de mulheres que procuram atendimento médico por infecções ginecológicas . Dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) indicam um aumento de até 25% nesses casos durante os meses mais frios do ano. O uso de roupas mais justas, pouca ventilação na região íntima e menor consumo de água estão entre os principais fatores associados.

As infecções mais comuns nesse período são a candidíase e a vaginose bacteriana. Ambas estão ligadas ao desequilíbrio da flora vaginal , que pode ser causado por fatores como abafamento, umidade e baixa imunidade. Os sintomas mais relatados incluem coceira, corrimento, ardência e desconforto ao urinar. De acordo com a médica ginecologista Karla Mazzini, as infecções do trato urinário, embora não sejam exclusivamente ginecológicas, também tendem a ocorrer com mais frequência nessa época.