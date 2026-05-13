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Chove nesta quarta (13/5) em BH? Veja a previsão do tempo para a capital

A temperatura máxima prevista para a capital mineira é de 28ºC; veja a previsão do tempo completa.

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
13/05/2026 11:41

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Veja previsão do tempo nesta quarta-feira (13) em Belo Horizonte
Veja previsão do tempo nesta quarta-feira (13) em Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM

O céu de Belo Horizonte nesta quarta-feira (13/5) promete permanecer fechado. Segundo a Defesa Civil de Municipal, o clima ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas, a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 16°C. Já a máxima estimada é de 28°C com umidade relativa mínima do ar em torno de 50%, no período da tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,8 °C, às 4h50.

Centro Sul: 17,0 °C, às 6h25.

Oeste: 16,0 °C, com sensação térmica de 8,3 °C, às 3h.

Pampulha: 17,4 °C, com sensação térmica de 19,3 °C, às 2h.

Venda Nova: 17,6 °C, às 5h40.


Como fica o tempo no estado?

No restante de Minas, o clima segue estável nesta quarta-feira. O Sul do estado tem aumento da temperatura mínima favorecida pela massa de ar frio enfraquecida. Porém, com possibilidade de geada em pontos isolados na região serrana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia a circulação de alta pressão mantém o céu com poucas nuvens em quase todo estado, exceto na faixa leste, onde o dia será de céu parcialmente nublado.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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