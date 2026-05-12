MG: filho ameaça matar mãe e diz que 'diabo' teria dado ordem para o crime

Uma idosa de 71 anos foi ameaçada de morte pelo próprio filho na manhã desta terça-feira (12/5), no bairro Turmalina, em Governador Valadares (MG). Segundo informações registradas pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, o suspeito afirmou que o "diabo" teria mandado matar a mãe durante uma discussão dentro da residência da família.

De acordo com o registro policial, a ocorrência foi atendida por volta das 6h53, em uma casa localizada na Rua São Lourenço. A vítima, identificada como Maria Aparecida Fernandes, relatou aos militares que vinha sendo ameaçada pelo filho, Romulo Fernandes, de 45 anos.

O caso foi enquadrado como ameaça consumada e também como atendimento de denúncia de violência doméstica contra a mulher. Conforme o boletim, a motivação presumida da ocorrência seria atrito familiar.

Ainda segundo a PM, a idosa não apresentava lesões aparentes no momento da abordagem, mas, devido ao estado emocional, não teve condições de responder integralmente aos formulários aplicados pelos policiais. O documento também informa que houve encaminhamento do autor para laudo de atendimento médico.

O suspeito foi identificado pelos militares no local e não apresentava sinais aparentes de lesão. Não há informações no registro sobre prisão em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Governador Valadares, que deverá investigar o caso e adotar as medidas cabíveis.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges