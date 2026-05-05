Cadela de 3 meses é encontrada morta com sinais de violência em canil de SC
Caso é investigado como maus-tratos. O animal foi achado dentro do canil na manhã de domingo (3)
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cadela filhote de cerca de três meses foi encontrada morta com sinais de violência em um abrigo de animais em Tubarão, no Sul de Santa Catarina.
O caso é investigado como maus-tratos. Segundo o portal ND Mais, a Polícia Civil foi acionada e a 3ª Delegacia de Polícia da Comarca de Tubarão informou que tomou conhecimento da ocorrência.
O animal foi achado dentro do canil na manhã de domingo (3). Marcos Roberto Melo, responsável pelo abrigo, disse que chegou ao local por volta das 8h para alimentar os cães, percebeu a ausência da filhote e a encontrou morta na própria cama.
A cadela tinha ferimentos graves na face e no crânio. Melo afirmou que não havia sinais de luta nem manchas de sangue espalhadas pelo ambiente, apenas no ponto onde o corpo estava.
O abrigo fica em área isolada e não tem câmeras. De acordo com o relato do responsável, o local é cercado, mas está a cerca de 500 metros da vizinhança mais próxima e sem monitoramento.
Um veterinário descartou ataque de outro animal, segundo Melo. "Foi um ser humano que fez isso aí, pura maldade", disse o responsável pelo abrigo. Entre as hipóteses citadas estão arma de fogo, artefato explosivo ou objeto cortante, que ainda devem ser apuradas.
O responsável pelo abrigo diz que vai reforçar a segurança. "Vou colocar câmeras aqui para tentar entender o que aconteceu", afirmou.