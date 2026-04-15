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Abandono de animais

Vídeo mostra mulheres entrando em abrigo e abandonando sete gatos

Os animais foram deixados em abrigo no Gama, que opera em superlotação. Foi registrado boletim de ocorrência para a denúncia do crime de maus-tratos

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Artur Maldaner* - Correio Braziliense
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Artur Maldaner* - Correio Braziliense
Repórter
15/04/2026 19:32 - atualizado em 15/04/2026 19:59

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Mulheres abandonam sete gatos no Gama
Mulheres abandonam sete gatos no Gama crédito: Material cedido ao Correio

Vídeos de vigilância do abrigo Flora e Fauna, no Gama, mostram duas mulheres não identificadas entrando no local e abandonando sete gatos. Nos registros, feitos na noite deste sábado (11/4), é possível vê-las deixando caixas de transporte em meio a vários cães soltos, na área externa do abrigo.

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A equipe do Flora e Fauna encontrou as caixas na manhã de domingo (12/4) com gatos de diferentes idades e em situação estável de saúde. Após o abandono, foi registrado um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do DF (PCDF) para denunciar o crime de maus-tratos. 

Veja o vídeo:

O caso retrata o aumento do abandono de animais domésticos em abrigos, aponta Well Fabiano, vice-presidente do Flora e Fauna. Atualmente, mais de mil cachorros e gatos vivem no local, que atua em constante superlotação. 

Leia Mais

De acordo com Fabiano, cada vez mais pessoas deixam animais no portão do abrigo, e, com um baixo número de doações e ajuda, a organização não consegue encontrar voluntários para adotá-los.

Abandonar animais domésticos é crime no Brasil, descrito na Lei de Crimes Ambientais. A pena para maus-tratos contra cães e gatos é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda.

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*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

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