Vídeo mostra mulheres entrando em abrigo e abandonando sete gatos
Os animais foram deixados em abrigo no Gama, que opera em superlotação. Foi registrado boletim de ocorrência para a denúncia do crime de maus-tratos
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Vídeos de vigilância do abrigo Flora e Fauna, no Gama, mostram duas mulheres não identificadas entrando no local e abandonando sete gatos. Nos registros, feitos na noite deste sábado (11/4), é possível vê-las deixando caixas de transporte em meio a vários cães soltos, na área externa do abrigo.
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A equipe do Flora e Fauna encontrou as caixas na manhã de domingo (12/4) com gatos de diferentes idades e em situação estável de saúde. Após o abandono, foi registrado um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do DF (PCDF) para denunciar o crime de maus-tratos.
Veja o vídeo:
O caso retrata o aumento do abandono de animais domésticos em abrigos, aponta Well Fabiano, vice-presidente do Flora e Fauna. Atualmente, mais de mil cachorros e gatos vivem no local, que atua em constante superlotação.
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De acordo com Fabiano, cada vez mais pessoas deixam animais no portão do abrigo, e, com um baixo número de doações e ajuda, a organização não consegue encontrar voluntários para adotá-los.
Abandonar animais domésticos é crime no Brasil, descrito na Lei de Crimes Ambientais. A pena para maus-tratos contra cães e gatos é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda.
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*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho