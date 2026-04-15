MC Poze é levado ao presídio de Benfica após prisão por lavagem de dinheiro

MC Poze deu entrada no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (15), horas depois de ser detido em sua casa durante uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e transações ilegais que somam mais de R$ 1,6 bilhão.

Ao ser levado à sede da PF, o cantor ficou em silêncio. A defesa do funkeiro informou que vai acessar os autos do processo para entender as circunstâncias do caso e prestar esclarecimentos à Justiça. Segundo os advogados, MC Poze foi surpreendido pela prisão e nega qualquer irregularidade.

A defesa também anunciou que deve entrar com pedido de habeas corpus para que o artista responda à investigação em liberdade. Antes disso, ele passará por audiência de custódia no Complexo de Benfica.

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Não é a primeira vez que MC Poze responde a acusações criminais. No ano passado, ele foi preso pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro por apologia ao crime e envolvimento com tráfico de drogas. Naquela ocasião, o cantor também era investigado por suspeita de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho.