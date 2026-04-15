MC Ryan SP e MC Poze do Rodo são presos pela PF

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15/4), a Operação Narcofluxo, uma megaoperação contra uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro e transações ilegais no Brasil e no exterior. Entre os alvos da ação estão os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, que foram presos em cumprimento de mandados judiciais.

Ryan Santana dos Santos, um dos principais nomes do funk nacional, foi detido enquanto participava de uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP). A defesa do artista não foi localizada até o momento.

Já a defesa de MC Poze do Rodo, cujo nome de registro é Marlon Brandon, informou por meio de nota que desconhece o teor do mandado de prisão. Segundo os advogados, assim que tiverem acesso aos autos, irão se manifestar à Justiça para buscar a liberdade do cantor e prestar esclarecimentos. Outros influenciadores também foram detidos.

A operação mobiliza cerca de 200 policiais federais, que cumprem aproximadamente 90 mandados judiciais, incluindo prisões temporárias e buscas e apreensões. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal em Santos e estão sendo executadas em diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Federal, a organização utilizava um sistema sofisticado para ocultar e dissimular valores ilícitos. Entre os métodos identificados estão operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. Também foi determinado o bloqueio de bens e a imposição de restrições societárias para interromper as atividades do grupo e garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos.

Durante as diligências, foram apreendidos veículos, quantias em dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos que devem contribuir para o avanço das investigações.

O influenciador digital Chrys Dias também é citado nas apurações como integrante do grupo investigado, embora não haja confirmação da prisão dele até o momento. Com milhões de seguidores nas redes sociais, ele ganhou notoriedade ao compartilhar uma rotina de luxo, incluindo carros esportivos, viagens e a convivência com artistas do cenário do funk.

Nascido em Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, Chrys Dias construiu sua base de seguidores exibindo o cotidiano familiar ao lado da esposa, Débora Paixão, e dos três filhos do casal. Além da atuação como influenciador, ele promove rifas e sorteios online de bens de alto valor, como veículos e imóveis, prática que está sob análise das autoridades.

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A Polícia Federal investiga se essas atividades teriam sido utilizadas como mecanismo para movimentação de recursos de origem ilícita. Entre os bens exibidos nas redes sociais estão veículos de luxo de marcas internacionais. As investigações seguem em andamento, e os envolvidos poderão responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.