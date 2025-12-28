Influenciadora é presa suspeita de abrir live e ficar nua em hotel

A influenciadora digital transexual Romagaga, de 30 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar na manhã de sábado (27/12) após uma confusão em um hotel localizado na Rua Augusta, região central de São Paulo. Segundo a polícia, ela teria causado tumulto nas dependências do estabelecimento e iniciado uma transmissão ao vivo durante o episódio.

De acordo com o registro da ocorrência, a influencer foi acusada de abrir uma live e ficar nua em uma área de uso comum do hotel, o que levou funcionários a acionarem a PM. A situação mobilizou agentes, que conduziram Romagaga ao 78º Distrito Policial, nos Jardins, onde o caso foi formalizado.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a ocorrência foi enquadrada nos crimes de desobediência, desacato, ato obsceno, ameaça, embriaguez e invasão. Após o registro, a influenciadora foi encaminhada à carceragem do 6º Distrito Policial, no Cambuci, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Durante o atendimento policial, Romagaga alegou que o gerente do hotel teria roubado seu celular, o que teria motivado a confusão. O funcionário, por sua vez, relatou ter sido ameaçado pela influencer, que teria invadido áreas restritas do hotel e tentado danificar uma porta e um computador.

Ainda segundo a polícia, o aparelho que a influenciadora dizia estar desaparecido foi encontrado em posse dela própria. No meio da confusão, Romagaga chegou a iniciar uma transmissão ao vivo e a retirar as roupas, fato que pesou para o enquadramento por ato obsceno.

Neste domingo (28/12), a Justiça concedeu liberdade à influenciadora após audiência de custódia. Apesar da soltura, o inquérito segue em andamento para apurar as circunstâncias do caso e as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas.