MUSA

Brasileira é eleita como a influenciadora 60+ mais bonita do mundo

Ivy Mena tem 63 anos e cria conteúdo voltado para o público adulto; conheça a trajetória da criadora de conteúdo

26/11/2025 10:44 - atualizado em 26/11/2025 10:46

Ivy Mena foi eleita a influenciadora 60 + mais bonita do mundo
Ivy Mena foi eleita a influenciadora 60 + mais bonita do mundo crédito: Reprodução / redes Sociais

A edição sul-africana da Playboy elegeu Ivy Mena, 63, como a criadora de conteúdo 60+ mais bonita do planeta, após uma busca internacional por mulheres que se destacam pela estética, presença diante da câmera e influência em conteúdos voltados ao público adulto.

@ivy_mena1

Estilosa eu?! ??????

? Joga o Cabelo Olha Pra Trás - Mc Kitinho & Dj Lukas Matheus & Mc Luiggi

O anúncio, feito na terça-feira (25), descreve Ivy como "uma mulher de confiança, sensualidade e presença atemporal" -atributos que, segundo a revista, a colocam no topo entre criadoras da mesma faixa etária.

Para ela, o título é mais do que uma conquista pessoal. "Me sinto lisonjeada. Dedico esse reconhecimento a todas as mulheres de 40, 50, 60, 70 anos ou mais. Quando você tem amor-próprio e autoestima, tudo flui", afirmou.

@ivy_mena1

Adoro parquinho, mas para meu tamanho G não rola mais ????????????

? som original - Ivy Mena ????????????®?


A trajetória que a levou até esse momento não foi linear. Antes de entrar para o universo da criação de conteúdo, Ivy construiu carreira como advogada na área de família. Mais tarde, assumiu cargos de gerência em empresas privadas. Foi quando passou a perceber, ainda em ambientes corporativos, que sua presença, espontaneidade e aparência chamavam atenção -inclusive em situações inusitadas.


"Eu sempre ouvi que era simpática, espontânea, bonita. Um dia, em uma reunião virtual, deixaram o microfone aberto e ouvi comentários sobre mim. Aquilo ficou na minha cabeça", relembra.

Com o crescimento nas redes, Ivy também precisou lidar com ataques etaristas. Ela diz que não se deixa abalar e que a maturidade a fortaleceu. "Eu sou uma pessoa muito bem resolvida. A maturidade traz isso.

Para Ivy, o título da Playboy é uma confirmação de que sua nova fase está apenas começando - e de que mulheres mais velhas podem ocupar todos os espaços.

