Anúncios de influenciadores têm cliques 70% maiores, diz o TikTok
Pesquisa mostra que creator-led ads superam campanhas tradicionais em engajamento e conversão sem aumentar o custo para as marcas
Uma nova pesquisa divulgada pelo TikTok aponta que os anúncios feitos por criadores de conteúdo na plataforma são significativamente mais eficazes do que a publicidade tradicional. Os dados mostram que essas campanhas, conhecidas como "creator-led ads", alcançam uma taxa de cliques 70% maior.
O estudo, que analisou o desempenho de campanhas ao longo do último ano, também revelou que o engajamento do público com os anúncios de influenciadores é 159% superior. O mais surpreendente é que todo esse ganho de performance acontece sem aumentar o custo por mil impressões (CPM), o que torna a estratégia mais eficiente para as marcas.
“O que estamos vendo é que campanhas com influenciadores entregam mais do que visibilidade, elas entregam resultado. O CPM igual mostra que o custo não sobe; o que muda é a eficácia. Um anúncio feito por um creator conecta de verdade com o público, fala a língua dele e tem autoridade. Isso gera cliques, conversões e valor real para a marca”, esclarece Fabio Gonçalves, diretor de talentos da agência Viral Nation.
A vantagem da autenticidade
O sucesso dos anúncios criados por influenciadores se baseia em três pilares principais. O primeiro é o profundo conhecimento que esses criadores têm da cultura e dos formatos que funcionam no TikTok. Eles sabem como criar um conteúdo que parece nativo e não uma propaganda forçada.
Outro ponto fundamental é a agilidade. Influenciadores conseguem idealizar, gravar e publicar conteúdo em um ritmo que as equipes de marketing tradicionais dificilmente conseguem acompanhar. Esse ciclo de produção rápido permite aproveitar tendências e manter a relevância.
Por fim, o fator mais decisivo é a confiança. Os criadores constroem uma relação genuína com seus seguidores ao longo do tempo. Quando eles recomendam um produto ou serviço, a mensagem é recebida com mais autoridade e credibilidade do que um anúncio convencional de uma marca.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.