Anúncios de influenciadores têm cliques 70% maiores, diz o TikTok

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma nova pesquisa divulgada pelo TikTok aponta que os anúncios feitos por criadores de conteúdo na plataforma são significativamente mais eficazes do que a publicidade tradicional. Os dados mostram que essas campanhas, conhecidas como "creator-led ads", alcançam uma taxa de cliques 70% maior.

O estudo, que analisou o desempenho de campanhas ao longo do último ano, também revelou que o engajamento do público com os anúncios de influenciadores é 159% superior. O mais surpreendente é que todo esse ganho de performance acontece sem aumentar o custo por mil impressões (CPM), o que torna a estratégia mais eficiente para as marcas.

“O que estamos vendo é que campanhas com influenciadores entregam mais do que visibilidade, elas entregam resultado. O CPM igual mostra que o custo não sobe; o que muda é a eficácia. Um anúncio feito por um creator conecta de verdade com o público, fala a língua dele e tem autoridade. Isso gera cliques, conversões e valor real para a marca”, esclarece Fabio Gonçalves, diretor de talentos da agência Viral Nation.

Leia Mais

A vantagem da autenticidade

O sucesso dos anúncios criados por influenciadores se baseia em três pilares principais. O primeiro é o profundo conhecimento que esses criadores têm da cultura e dos formatos que funcionam no TikTok. Eles sabem como criar um conteúdo que parece nativo e não uma propaganda forçada.

Outro ponto fundamental é a agilidade. Influenciadores conseguem idealizar, gravar e publicar conteúdo em um ritmo que as equipes de marketing tradicionais dificilmente conseguem acompanhar. Esse ciclo de produção rápido permite aproveitar tendências e manter a relevância.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Por fim, o fator mais decisivo é a confiança. Os criadores constroem uma relação genuína com seus seguidores ao longo do tempo. Quando eles recomendam um produto ou serviço, a mensagem é recebida com mais autoridade e credibilidade do que um anúncio convencional de uma marca.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.