Influenciador faz convite a seguidores e impulsiona negócio familiar

Um pequeno bistrô em Caruaru (PE), tornou-se um fenômeno nas redes sociais e viu sua rotina mudar completamente após um gesto espontâneo de um influenciador local. O estabelecimento, inaugurado há pouco mais de dois meses e montado na própria casa da família, atravessava dias difíceis, recebendo poucos clientes — até que um vídeo viralizou.

O influenciador Netto Por Aí, que soma quase 500 mil seguidores no Instagram, sempre passava pelo local após jogar beach tennis e observava o casal João e Gil sentado na porta do bistrô, quase sempre sozinho, em um dos pontos mais movimentados da cidade. Sensibilizado pela cena, decidiu agir.

Ele gravou um vídeo convidando os seguidores a conhecerem o lugar. “Eu passava aqui todos os dias e via esse simpático casal sempre sozinho à frente do estabelecimento. Resolvi gravar um vídeo e postar, incentivando as pessoas a apoiarem”, relatou em entrevista a uma atração da TV local, chamada Jornal Interior.

Segundo ele, a atitude foi guiada por intuição. “Tira o celular do bolso, grava e posta. Deixei Deus falar por mim”, lembrou.

A resposta do público foi imediata. Em menos de 24 horas, o perfil do Bistrô Maria — nome escolhido em homenagem à neta do casal, de 1 ano e 7 meses — explodiu de cerca de 2 mil para mais de 65 mil seguidores. Atualmente são mais de 150 mil seguidores. O reflexo nas mesas foi instantâneo: filas se formaram na calçada, e o restaurante, antes vazio, passou a operar lotado.

Para o casal, a virada inesperada foi uma verdadeira bênção. “Nós estávamos lutando muito e então, assim como Deus prometeu, um dia o cliente chegou. Foi a resposta para nossas orações”, contou Dona Gil ao telejornal.

“Nunca murmuramos por não ter ninguém. Sempre acreditamos que um dia isso iria acontecer”, declarou João.

“Era abrir e fechar sem ter ninguém. Às vezes você ia dormir triste, mas nunca desistimos. Deus mandou um anjo que é esse rapaz aqui na nossa vida. De ontem para cá, a coisa mudou da água pro vinho”, agradeceu.