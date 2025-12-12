Netos homenageiam avó de 100 anos com tatuagem especial

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma moradora de São José do Rio Preto (SP) que completou 100 anos nessa quarta-feira (10/12) recebeu uma homenagem especial e inesperada de sete netos e uma bisneta. Para celebrar o centenário de Esther Neofiti, os familiares decidiram tatuar a assinatura da matriarca — transformando carinho, gratidão e orgulho em uma marca para a vida inteira.

A comemoração ocorreu no sábado (6/12), de forma antecipada. O desejo de homenagear a avó era antigo, mas só ganhou forma entre os netos Elaine Lima, Davi de Martini, André Borges, Fábio Faria, Roberta Martini, Renata Marcondes, Érika Lima e pela bisneta Laura Lima.

A ideia partiu de Davi, que inicialmente queria tatuar apenas a letra “E”. Mas, ao pedir que a avó escrevesse a inicial em um papel, Esther registrou o nome completo. O grupo percebeu imediatamente que a letra firme e caprichada era inconfundível — e decidiu eternizar a assinatura inteira.

“Nós, netos, quisemos fazer uma tatuagem para homenageá-la. E no último domingo nos reunimos no studio do Denis, cujo trabalho é muito top e foi o escolhido, merecidamente, para eternizar nosso importante momento! Melhor ainda: levamos a homenageada conosco!! Pedimos que ela assinasse o nome (ela tem a letra muito fofa), e o profissional reproduziu a assinatura direitinho: parece que foi ela mesma que escreveu em cada um!”, narrou a neta Elaine Lima em uma publicação no Instagram.

“Um feito histórico por vários motivos - um deles é que essa foi a primeira tatuagem para dois dos netos. Na verdade, uma coletânea de feitos históricos: tatuagens de homenagens, 100 anos, a vó com suas pérolas de sempre. Para todos nós foi uma divertida, agradável e no mínimo diferente manhã de domingo”, destacou.

A reação da matriarca foi de surpresa e emoção. Segundo a família, Esther ficou tocada ao saber que sua caligrafia viraria tatuagem nos netos. “Ela sorria e dizia: ‘Olha só o meu nome…’”, narrou Elaine ao g1. O momento, segundo todos, foi emocionante.

Além da assinatura, a bisneta Laura tatuou uma ilustração de Esther jogando baralho — atividade preferida da aniversariante. O desenho foi baseado em uma foto da idosa concentrada em uma partida de buraco.

Uma vida fora dos padrões

De origem italiana, Esther nasceu em Poços de Caldas, no Sudoeste de Minas. Aos 18 anos, se casou com Ludgero Borges, com quem teve quatro filhas. Hoje, soma oito netos, nove bisnetos e dois tataranetos.

Para os familiares, ela nunca foi uma avó “convencional”. Trabalhou fora por toda a vida, em especial como telefonista em hotéis, função na qual se aposentou. Ao longo da carreira, conheceu personalidades marcantes — entre elas, o ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Também sempre foi considerada uma mulher à frente do seu tempo. Aos 18 anos, fez sua primeira tatuagem, em homenagem ao marido, algo incomum para mulheres da época.

“Ela própria foi a precursora das tatuagens na família. Minha avó sempre pensou diferente, sempre foi ‘fora da caixinha’”, contou Elaine. Corinthiana apaixonada, Esther costumava frequentar o estádio uniformizada para assistir aos jogos do time.

A celebração do centenário reuniu familiares de cidades próximas e amigos vindos de Poços de Caldas. Mesmo cansada, a aniversariante fez questão de participar de tudo.