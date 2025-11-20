Vídeo: neto recria gesto da infância e surpreende avó com Alzheimer em visita
Para surpreendê-la, ele recriou um gesto que ela fazia quando ele era criança: entregar um dinheirinho escondido na mão, durante o cumprimento
Um vídeo publicado pelo empreendedor Marcos Campos mostra um momento cheio de carinho entre ele e a avó, Dona Dulce. Para surpreendê-la, ele repetiu um gesto que ela fazia quando ele era criança: entregar um dinheirinho escondido na mão, durante o cumprimento. Dona Dulce, que tem Alzheimer, ficou encantada com a atitude.
Na legenda do vídeo, ele explicou que a avó amou a visita: "Minha vó tem Alzheimer, então ela adora essas aventuras, e contar suas histórias. Essa foi a vez de dar dinheiro para Dona Dulce, como ela fazia quando eu era pequeno! Ela amou a visita!" disse o neto na legenda.
As imagens mostram Marcos entregando o dinheiro discretamente. Dona Dulce reage com um sorriso, agradece, elogia o neto e os dois conversam em um clima leve e afetuoso.
No vídeo, Marcos diz: "Igual ela fazia comigo quando eu era pequeno. E aí, Dona Dulce?" E ela responde:
"Obrigada, você tá lindo. Ô meu Deus."
No Instagram, a biografia do perfil de Dona Dulce diz: "Reproduzindo o cotidiano". As publicações registram a rotina da avó e do neto, através de momentos simples e divertidos da rotina.