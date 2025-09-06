Baddie Winkle, a ‘vovó favorita da internet’, morre aos 97 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora digital Baddie Winkle, apelidada de “vovó favorita da internet”, morreu aos 97 anos. A notícia foi dada pela família da idosa, em um post nas redes sociais.

“Ontem, uma era acabou e uma estrela ascendeu. Minha bisavó Helen Ruth Elam Vanwinkle dançou seu caminho para o céu. Ela era alegria, rebelião e ternura envolta em um só. A coroa é eterna, e o seu amor em muitos reinos viverá para sempre. Isto não é uma despedida, isto é um até logo minha super estrela”, diz a publicação.

Helen Van Winkle tinha mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram, incluindo nomes como Paris Hilton, Alicia Keys e Rihanna. Extravagante e bem-humorada, ela se definia como uma mulher que estava “roubando seu homem desde 1928”.

Nascida em 18 de julho de 1928, no Kentucky, nos Estados Unidos, Antes da fama tardia, Baddie teve uma vida marcada por desafios pessoais. Mudou-se para Dayton, em Ohio, onde conheceu seu marido, Earl, com quem teve dois filhos. A perda do marido pouco antes de seu 35º aniversário de casamento e do filho David, vítima de câncer ósseo aos 46 anos, foram momentos dolorosos que ela enfrentou com resiliência.

A influência de sua bisneta Kennedy, que a ajudou a criar suas contas nas redes sociais em 2014, foi crucial para o surgimento de Baddie como fenômeno digital. A primeira foto que viralizou foi publicada quase por acaso, mostrando sua personalidade colorida e irreverente.

Baddie Winkle marcou presença em campanhas de moda, colaborações com artistas e até apresentações musicais ao lado de nomes como Kacey Musgraves no Coachella em 2019.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helen Van Winkle (@baddiewinkle)

Ela também publicou o livro “Baddiewinkle’s” Guide to Life, consolidando seu status como fenômeno da cultura pop. Mesmo aos 80 anos, continuou esquiando e mantendo seu estilo vibrante. Suas postagens no Instagram eram frequentemente carregadas de humor e autoconfiança, como ao celebrar seu 97º aniversário vestindo pijama e cercada por bonecos Labubu.

Filosofia e legado

Baddie compartilhava conselhos sobre autenticidade e estilo: valorizava roupas que refletissem a personalidade, encorajava confiança e não se importava com julgamentos alheios. “Use roupas com as quais você se sinta bem e que expressem quem você é. Não se preocupe com o que os outros pensam”, declarou em um post.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo de sua vida, colaborou com diversas marcas e participou de campanhas internacionais. Estimativas indicam que ela poderia ganhar quase US$ 10 mil (R$ 55 mil) por publicação patrocinada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helen Van Winkle (@baddiewinkle)

Influenciadores da terceira idade para conhecer