VOCÊ ENCARARIA?

Aos 88 anos, vovó encara brinquedo radical e prova que é cheia de coragem

Dona Sebastiana foi com a neta pela primeira vez no Big Tower, brinquedo do Beto Carrero World, que tem 100 metros de altura

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/08/2025 11:35

Vovó Sebastiana curtiu brinquedo radical durante passeio em família
Vovó Sebastiana curtiu brinquedo radical durante passeio em família crédito: Reprodução / TikTok

“Se quer saber, nunca é tarde demais para ser quem você quiser ser; não há limite de tempo, comece quando você quiser”. Essa é a lição do filme “O curioso caso de Benjamin Button”, do diretor David Fincher. Aos 88 anos, uma vovó brasileira realizou um sonho: descer a Big Tower, uma das atrações mais radicais do Beto Carrero World, em Penha (SC).

Identificada como Dona Sebastiana, a idosa encarou a torre de queda livre, que tem 100 metros de altura, o equivalente a um prédio de 33 andares. O brinquedo atinge até 120 km/h durante a descida. 

O momento foi registrado em vídeo por uma das netas e mostra a família inteira torcendo pela “Vó Basti”.  E a experiência ocorreu na primeira vez em que Dona Sebastiana visitou um parque de diversões. Durante o passeio, os familiares sugeriram brinquedos mais tranquilos, como o trenzinho, mas ela recusou.

“Disse que era fraco demais e que queria ir na torre”, contou Sarah Kelly Macedo, neta da aventureira, em entrevista ao portal g1.

Viagem em família

A viagem foi organizada por um dos filhos, que contratou um ônibus para levar toda a família. Inicialmente, Dona Sebastiana não pretendia ir, mas mudou de ideia no último momento. Natural de Itaquaquecetuba (SP), ela é mãe de sete filhos, avó de 28 netos e bisavó de 38 bisnetos.

“Ela parou tudo! Nem imaginávamos que queria ir no brinquedo, mas quando chegou lá, disse: ‘Eu quero ir de todo jeito, é meu sonho!’”, relembrou a neta.

“Todo mundo aplaudiu, os netos e primos gritando, e ela com aquele sorriso. No final, disse que não gostou de nenhum brinquedo... só da torre!”, contou a jovem.  O momento viralizou nas redes sociais, rendendo diversos comentários sobre a vovó.

“Mais corajosa que eu, não vou nem por reza”, disse um perfil. “Ela com roupinha de vó no Beto carrero achei a coisa mais fofa”, elogiou outro. 

“A vó: QUERIDO DIÁRIO HOJE EU FIZ UMA COISA NOVA PELA PRIMEIRA VEZ E FOI INCRÍVEL”, escreveu um terceiro internauta. “A criança interior dentro dela, vivendo o melhor dia da vida dela”, apontou mais um.

O vídeo chegou até o perfil oficial do parque temático. “Mandou ver, hein?! GOSTEI!!! Aí tem coragem!!”, comentou.

Quais são os brinquedos mais radicais do mundo?

Se você acha que a Big Tower é radical, prepare-se para conhecer outros brinquedos que desafiam a coragem até dos mais aventureiros:

  • Kingda Ka (EUA) – Localizada no Six Flags Great Adventure, em Nova Jersey, é a montanha-russa mais alta do mundo, com 139 metros e velocidade de até 206 km/h;
  • Takabisha (Japão) – Famosa pela maior queda em ângulo do mundo (121°), no Fuji-Q Highland;
  • Insano (Brasil) – Em Fortaleza (CE), esse toboágua do Beach Park já foi o maior do mundo, com 41 metros de altura e queda quase vertical;
  • The Smiler (Reino Unido) – No Alton Towers, é conhecida por ter 14 loopings, um recorde mundial para montanhas-russas;
  • Fahrenheit (EUA) – No Hersheypark, tem uma descida de 97° e várias inversões;
  • Formula Rossa (Emirados Árabes) – Localizada na Ferrari World, é a montanha-russa mais rápida do planeta, atingindo impressionantes 240 km/h;
  • Tower of Terror II (Austrália) – Um lançamento em alta velocidade que leva os visitantes a 161 km/h antes de despencar de ré.

