Aos 88 anos, vovó encara brinquedo radical e prova que é cheia de coragem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

“Se quer saber, nunca é tarde demais para ser quem você quiser ser; não há limite de tempo, comece quando você quiser”. Essa é a lição do filme “O curioso caso de Benjamin Button”, do diretor David Fincher. Aos 88 anos, uma vovó brasileira realizou um sonho: descer a Big Tower, uma das atrações mais radicais do Beto Carrero World, em Penha (SC).

Identificada como Dona Sebastiana, a idosa encarou a torre de queda livre, que tem 100 metros de altura, o equivalente a um prédio de 33 andares. O brinquedo atinge até 120 km/h durante a descida.

O momento foi registrado em vídeo por uma das netas e mostra a família inteira torcendo pela “Vó Basti”. E a experiência ocorreu na primeira vez em que Dona Sebastiana visitou um parque de diversões. Durante o passeio, os familiares sugeriram brinquedos mais tranquilos, como o trenzinho, mas ela recusou.

“Disse que era fraco demais e que queria ir na torre”, contou Sarah Kelly Macedo, neta da aventureira, em entrevista ao portal g1.

Viagem em família

A viagem foi organizada por um dos filhos, que contratou um ônibus para levar toda a família. Inicialmente, Dona Sebastiana não pretendia ir, mas mudou de ideia no último momento. Natural de Itaquaquecetuba (SP), ela é mãe de sete filhos, avó de 28 netos e bisavó de 38 bisnetos.

“Ela parou tudo! Nem imaginávamos que queria ir no brinquedo, mas quando chegou lá, disse: ‘Eu quero ir de todo jeito, é meu sonho!’”, relembrou a neta.

A Travellers’ Choice Awards 2025, premiação organizada pela plataforma internacional de turismo Tripadvisor, elegeu o Beto Carrero World como o segundo melhor parque temático do mundo. Ficou atrás apenas do Ferrari World Yas Island, de Abu Dhabi, na categoria parques aquáticos e de diversões HVL/Wikimédia Commons Dessa forma, o parque catarinense, que possui mais de 100 atrações e áreas destinadas a todas as idades, superou diversos complexos da Disney, como o Hollywood Studios e o Epcot. Instagram @betocarrero Vale destacar que o ranking leva em conta as avaliações e opiniões de visitantes. Além disso, considera critérios como atendimento, atrações, estrutura e experiência geral. Instagram @betocarrero Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina. Instagram @betocarrero Por meio de nota oficial, a administração agradeceu aos visitantes pelas avaliações, assim como destacou que o reconhecimento é fruto do trabalho das equipes e da experiência oferecida ao público. Instagram @betocarrero Em sua estrutura, o parque tem 14 milhões de metros quadrados, sendo 23% de área construída. Nela, há diversas atrações, que vão desde brinquedos radicais até espetáculos e cinema 3D. HVL/Wikimédia Commons O parque conta com a primeira área temática Nerf do mundo, investimento de aproximadamente R$ 100 milhões, em parceria com a marca Hasbro Inc., detentora dos famosos lançadores de água de brinquedo. MMS14/Wikimédia Commons Beto Carrero World foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991, pelo seu idealizador João Batista Sérgio Murad, que morreu em 2008, vítima de uma endocardite. Instagram @betocarrero O parque está implantado junto ao Kartódromo Internacional Beto Carrero e o Instituto, havendo bastante espaço para expansões e novos empreendimentos. Leandro Kibisz (/Wikimédia Commons Ele fica localizado no município de Penha, a 35 quilômetros de Balneário Camboriú, 60 km de Blumenau, 66 km de Joinville com acesso próximo ao Aeroporto de Navegantes, a partir da BR-101. HVL/Wikimédia Commons Tudo começou com o paulista João Batista Sérgio Murad, que passou 16 anos no papel do cowboy fictício Beto Carrero. Ele foi o personagem central do parque, que começou com uma roda gigante e diversos espetáculos improvisados. Ricardo Stuckert/PR - Wikimédia Commons Atualmente, o parque está dividido em onze áreas distintas, com suas particularidades que vão desde os brinquedos, espetáculos e até mesmo sua tematização completa. Instagram @betocarrero O Big Tower tem 100 metros de altura, o que equivale a um prédio de mais de 30 andares. É possível ver todo o parque, a cidade e o mar antes mesmo de chegar ao topo. Reprodução/Youtube Beto Carrero World FireWhip é a montanha-russa mais radical do Beto Carrero, segundo descrição do parque, e a primeira invertida do Brasil. Construída em 2008, ela possui 700 metros de adrenalina, a quase 100 km/h e 5 loopings. Instagram @betocarrero Star Mountain é uma das maiores montanhas-russas da América Latina. Como descreve o parque, ela tem uma queda inicial de 35 metros de altura e dois loopings. Instagram @betocarrero O Beto Carrero fez parcerias estratégicas com empresas internacionais, como a Dreamworks e a Mattel, que trouxeram experiências inéditas ao Brasil. Instagram @betocarrero Inaugurada em janeiro de 2022 como parte das comemorações de 30 anos do parque, a Cowboyland trata-se de uma renovação da antiga área do Velho Oeste com temática mais imersiva e belo paisagismo. Leandro Kibisz/Wikimédia Commons Uma das grandes Ã¡reas do parque, onde todas as atraÃ§Ãµes sÃ£o vistas por um passeio de trem, na Ferrovia DinoMagic. O passeio parte da estaÃ§Ã£o JoÃ£o Alves de Queiroz e o passeio Ã© todo narrado pelo percurso. HVL/WikimÃ©dia Commons A Nerf Mania abriga novas atrações importadas, lojas e restaurantes. Dessa forma, a área traz uma das marcas de brinquedos mais fascinantes do mundo para o Beto Carrero World. MMS14/Wikimédia Commons Imagine um disco gigante para 40 pessoas girando freneticamente em cima de um trilho com o formato de uma onda. Você está pronto para embarcar em uma aventura. Esse é o Super Soaker Splash, mais uma das atrações do Beto Carrero World. Divulgação Na expedição do Raskapuska, o visitante pode navegar em um tronco de árvore pelo interior de uma gigantesca montanha e deixar a magia levá-la a mundos fascinantes, repletos de música, cores, fantasia e maravilhosas surpresas. RFV94 /Wikimédia Commons Spin Blast é um disco gigante para 40 pessoas girando freneticamente em cima de um trilho com o formato de uma onda. Uma aventura cheia de movimentos incríveis e risadas contagiantes, segundo o próprio parque de diversão. Divulgação O brinquedo Rebuliço faz parte da inauguração da primeira fase da área temática Cowboyland e é fabricado pela empresa italiana Zamperla, conhecida mundialmente por desenvolver diversas atrações para os mais corajosos. Divulgação O Carrossel Veneziano foi importado da Itália. Localizado na Vila Germânica, esta é uma verdadeira obra de arte, com mais de 1.800 lâmpadas iluminando sorrisos de crianças e adultos de todas as idades. RFV94 /Wikimédia Commons Mais que um portal, Ã© dentro do Castelo das NaÃ§Ãµes que estÃ£o localizadas as bilheterias, as salas para retirada de passaportes, agÃªncia bancÃ¡ria, caixas eletrÃŽnicos, loja da Griffe Beto Carrero e Betinho Carrero, entre outros setores do parque. DivulgaÃ§Ã£o Voltar Próximo

“Todo mundo aplaudiu, os netos e primos gritando, e ela com aquele sorriso. No final, disse que não gostou de nenhum brinquedo... só da torre!”, contou a jovem. O momento viralizou nas redes sociais, rendendo diversos comentários sobre a vovó.

“Mais corajosa que eu, não vou nem por reza”, disse um perfil. “Ela com roupinha de vó no Beto carrero achei a coisa mais fofa”, elogiou outro.

“A vó: QUERIDO DIÁRIO HOJE EU FIZ UMA COISA NOVA PELA PRIMEIRA VEZ E FOI INCRÍVEL”, escreveu um terceiro internauta. “A criança interior dentro dela, vivendo o melhor dia da vida dela”, apontou mais um.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O vídeo chegou até o perfil oficial do parque temático. “Mandou ver, hein?! GOSTEI!!! Aí tem coragem!!”, comentou.

Quais são os brinquedos mais radicais do mundo?

Se você acha que a Big Tower é radical, prepare-se para conhecer outros brinquedos que desafiam a coragem até dos mais aventureiros: