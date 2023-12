Vovó realiza o sonho de ter um boneco do Baby, da Família Dinossauro

Qual é o brinquedo que você sempre quis ter, mas nunca teve? No caso da idosa Suzete Rodrigues, o brinquedo dos sonhos era um boneco do personagem Baby, da série ‘Família Dinossauros’. Mas foi só agora que ela pôde finalmente ganhá-lo. E o vídeo do momento conquistou a internet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Revira e Voltha (@reviraevoltha)



As imagens mostram Suzete abrindo uma caixa e tentando adivinhar o que é o presente que os netos e a filha estavam lhe dando. Ao abrir o embrulho, ela descobre o brinquedo que tanto queria. Emocionada, ela chega a se sentar para poder pegar o Baby nos braços. “Eu não acredito”, diz, abraçando o boneco.

Ela agradece ao neto que entregou o presente. “Você sabia que eu queria, que não queria morrer sem ganhar meu Baby”, lembrou, deixando a emoção vazar. O momento deixou muitos internautas com lágrimas nos olhos. “Tá todo mundo chorando também?”, um internauta pergunta.

“Essa senhora é mulher, avó, mãe! Quantos sonhos ela deve ter abdicado para poder realizar os da sua família? Essa retribuição é incrível, gentil e extremamente generosa. Olharam pra ela como um ser humano com sonhos, além da sua ‘patente na família! Deixou meu coração quentinho!”, comenta outro.

O presente foi possível graças à página ‘Reviraevoltha’, que compartilha brinquedos antigos, e a loja Nostalgia, que vende antiguidades. “Brinquedos marcam a nossa vida e preenchem espaços que a gente nem imagina”, escreveram os dois perfis.

Com o Baby em mãos, dona Suzete agora criou novos hábitos. Ela mandou fazer roupas para o boneco e cuida dele como se fosse um filho.

A filha de Suzete ainda compartilhou um vídeo em que ela agradece o carinho dos internautas. “Estou aqui com meu Baby, meu nenêzinho, para agradecer porque vocês falaram de mim. Os comentários todos que vocês fizeram eu gostei, até me emocionei com alguns. Era minha paixão ter um Baby Dinossauro", disse.

Agora, ela tem uma nova rotina – assim como o boneco. “"Meu filho agora está na escola, ainda não tirou o uniforme. O nome dele é Zequinha”, contou. O brinquedo está de camisa polo, bermuda e uma papete.

Ela lembrou que os netos ficaram sabendo do seu sonho em outubro, quando uma das suas descendentes lhe fez uma visita. A moça, que mora na Austrália, fez a compra pela internet. O Zequinha chegou pelo correio e um dos netos que morava com dona Suzete foi cúmplice do presente.