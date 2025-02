Vovó argentina viraliza ao experimentar caipirinha pela primeira vez

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nada como uma boa caipirinha para animar as férias, né? Que o diga Mabel Cabezon, uma argentina de 76 anos que conquistou a internet ao provar o tradicional drink brasileiro pela primeira vez! Depois de tomar um copo da bebida, ela tem uma crise de riso e até imita uma tartaruga.

O vídeo foi compartilhado pela neta da idosa, a influenciadora Ailin Locatti. A cena foi gravada na Praia de Canasvieiras (SC), um dos destinos preferidos dos turistas argentinos. As imagens fizeram sucesso e fizeram de Mabel um fenômeno na internet.

No vídeo, Mabel aparece ajoelhada na areia, entre risadas histéricas. Ela chega a afirmar que nunca tinha rido tanto na vida.

"Eu nunca tinha ficado bêbada", admite a vovó, entre gargalhadas, enquanto os familiares tentam acalmá-la. Em meio à diversão, um parente pergunta qual bebida ela havia tomado e, com firmeza, Mabel responde: "Caipirinha!".

Os parentes chegam a levar a idosa para um banho de mar para que ela se recuperasse. O que só causou mais risadas na argentina.

Em entrevista ao portal g1, Ailin, neta da protagonista do vídeo, revelou que um único copo foi suficiente para deixar a avó completamente risonha. "Foi a primeira vez que ela veio às praias do Brasil e também a primeira vez em férias com a família", contou.

O grupo de turistas planeja permanecer em Florianópolis até o dia 7 de fevereiro. Com o sucesso do vídeo, Mabel passou a ser reconhecida nas ruas.

Desde que viralizou, Mabel tem sido abordada por desconhecidos que pedem fotos e até autógrafos. Em outro vídeo publicado por Ailin, a matriarca brinca sobre sua recente fama: "Ser famosa não é fácil".

Bem-humorada, ela ainda fez uma exigência inusitada aos fãs que pediam selfies: "Uma foto por uma caipirinha".

A repercussão foi tão grande que até brasileiros passaram a acompanhar a história da vovó da caipirinha. "Agora eu só quero saber quando vamos ter Mabel como embaixadora da caipirinha no Brasil", brincou um internauta. "Um ícone internacional", comentou outro.