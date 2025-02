Idosa se apaixona por falso Elon Musk e perde R$ 200 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma aposentada de 71 anos perdeu quase R$ 200 mil após manter contato por sete meses com o falso Elon Musk. Ela acreditava que mantinha um relacionamento amoroso com o bilionário e foi convencida a transferir suas economias, contrair empréstimos e até vender um carro para ajudar o suposto empresário.

Outro caso envolveu uma pensionista de 61 anos, que perdeu R$ 35 mil acreditando estar em um relacionamento com Elon Musk. As histórias, que aconteceram de forma independente, aconteceram no interior de São Paulo. As vítimas não tiveram suas identidades reveladas.

De acordo com a primeira mulher, durante o relacionamento de sete meses, o golpista fez promessas de casamento e parcerias empresariais, levando a vítima a transferir suas economias, contrair empréstimos e até vender um carro. Ela conta que o falso Musk dizia estar construindo uma mansão para os dois e que propôs que o casal abrisse uma clínica juntos.

“Ele falou: 'a gente vai montar uma clínica junto'. Eu falei que é meu sonho, porque eu trabalho, sou técnica de enfermagem, fiz fisioterapia, fiz um monte de coisa... então, para mim, era interessante", contou à TV Record.

Os golpes eram sempre acompanhados de mensagens persuasivas, nas quais o falso empresário se dizia apaixonado pela vítima. “Escute, eu não vou mandar para você. Eu mesmo irei ao Brasil e buscarei você. Eu te amo. Tudo que preciso é do dinheiro, ok?”, escreveu o golpista em uma das conversas.

O filho da idosa, ao perceber o que estava acontecendo, tomou uma decisão drástica para protegê-la: retirou o celular da mãe. “Sendo filho único, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu optei por tirar o telefone. Por mais que me doa, não teve outra saída”, relatou o homem de 52 anos.

Após descobrir o golpe, mãe e filho reuniram prints e fizeram uma denúncia à polícia. Mesmo assim, o homem conta que a mãe não caiu em si totalmente, acreditando que chegou a conhecer um dos homens mais ricos do mundo.

‘Não tem como ser uma imagem’

Outra vítima, uma pensionista de 61 anos, também concedeu entrevista à TV Record, contando que perdeu R$ 35 mil após acreditar que estava namorando Elon Musk virtualmente. O golpe começou em março de 2024, quando ela foi abordada pelo criminoso que se passava pelo empresário. A promessa inicial era um “cartão de fãs”, mas, ao recusar a oferta, a vítima continuou a ser persuadida com outras propostas.

O suposto Musk ofereceu presentes valiosos, como um cartão de U$ 15 mil, um telefone da Tesla e um carro. Para recebê-los, a vítima deveria pagar uma taxa inicial de U$ 1500. Ela chegou a negociar: “Eu disse pra ele ‘o carro Tesla eu não quero porque é um carro baixo. Se o senhor quiser me dar, me dá uma BMW’”.

Durante os meses de conversas, a vítima fez diversas transferências e até investiu em criptomoedas, acreditando ter lucrado U$ 23 mil. “Entrei na bitcoin acreditando nesse cara”, relatou. Ela também realizou pagamentos para supostas pessoas ligadas ao bilionário, como o aluguel de uma mulher que, segundo o golpista, precisava de ajuda financeira.

Mesmo diante de evidências do golpe, a mulher não acredita que tenha sido vítima de estelionato. “Eu conversava com Elon Musk, porque ele abria a câmera e falava pra mim ‘você está falando com Elon Musk’. Eu dava risada e ele abria a câmera. Não tem como ser uma imagem. Eu tenho certeza”, afirmou.

Quando questionada pela repórter se ela não se relacionou com um golpista, ela nega. “Eu via ele com os filhos, com a família. Tudo que acontecia ele me contava. Eu não tenho porque mentir", defendeu.

A viúva disse que o golpista fazia várias declarações de amor e que até chegou a contar do relacionamento com a brasileira para a mãe. “Ele diz que me ama, que ele tem um sentimento muito forte por mim, que eu sou a mulher até o fim da vida dele. Essas conversas de larápio mesmo", destacou.

O falso Elon Musk pediu para que a idosa encontrasse uma casa luxuosa de cinco quartos em Ribeirão Preto (SP), para que eles ficassem mais perto. Ela chegou a buscar alguns imóveis pela internet, mas deixou de ter contato com o “namorado” após ser vítima de assédio. Segundo a mulher, Elon Musk chegou a fazer uma chamada de vídeos com atos obscenos.

Foi o estopim para que ela procurasse a polícia. Mas não para denunciar que foi vítima de um estelionatário: ela acredita que sofreu um golpe do próprio Elon Musk. “Ele me usou e eu não acho justo. Ele é milionário e tem que arcar com isso”, afirmou.

Ela ainda afirmou que encontrou no falso relacionamento um refúgio emocional. "Eu estava saindo de uma depressão quando eu voltei a entrar na internet. Eu me apeguei, não tenho porque mentir", disse.