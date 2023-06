Homem se passa por milionário para ludibriar mulher, casar e ficar rico

432

Desembargador do TJMG determinou a prisão do golpista, que fazia outra vítima em Sergipe (foto: TJMG)

São muitos os golpes aplicados por criminosos. Um deles é o do homem que se passa por milionário, ludibriando uma mulher. Dessa vez, no entanto, o golpe foi descoberto e a justiça puniu o infrator.



Um casamento foi anulado pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), e o golpista foi enquadrado no crime de estelionato. Segundo o processo, o homem enganou a mulher e também pessoas ligadas a ela. Não foi só uma vítima, pois quando o homem foi preso, em Sergipe, estava aplicando o mesmo golpe, em outra mulher.

A vítima, uma mulher mineira, que era autônoma, foi trabalhar numa loja, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O fato ocorreu em 2018. Lá, conheceu um homem e começou a namorar. Foi quando o golpe teve início. O namorado se passava por filho de um empresário e dizia para a mulher que queria se casar e constituir família. Para a vítima, ele cuidava dos negócios do pai. Tinha um carro caro e sempre a levava para jantar em restaurantes de alto nível.

Nas conversas com a mulher, durante os jantares e quando estavam sozinhos, o homem sempre falava em abrir um comércio em Campos do Jordão ou em São José dos Campos. Passou, então, a insistir em que a namorada deixasse o emprego e que fosse trabalhar com ele no novo negócio.

Passaram, então, a viver juntos, no apartamento que era mantido pela mulher. Pediu-a em casamento, em outubro de 2018. A partir daí, o homem mudou por completo.

“Ele passou a dormir até tarde e a comer e beber às custas da minha família”, relata a mulher no processo. Também não ajudava nas despesas da casa. Ao questioná-lo sobre o dinheiro, o homem alegava que tinha dinheiro no banco, mas que precisava de uma ordem judicial para liberá-lo.

A partir daí, surgiram outros indícios que faziam com que ela duvidasse da situação. O marido pegava cheques emprestados com a cunhada, que passou a ter problemas por estar sempre no negativo. O golpista chegou a 'comprar' um carro do concunhado e não pagou.

Nessa época, cobradores começaram a cobrar dívidas dos pais da vítima. Foi quando o homem disse que iria buscar dinheiro com o pai, em outra cidade, e desapareceu, levando o carro.

As suspeitas de que a mulher tinha levado um golpe aumentaram quando o homem saiu das redes sociais e bloqueou não só a esposa, como toda a família. Em março de 2019, cansada de tantos problemas, a mulher entrou com um pedido de anulação do casamento.

Um pedido de prisão foi emitido pela justiça mineira, com o homem sendo preso, em julho de 2021, em Aracaju, onde estaria aplicando o mesmo golpe.

O desembargador Delvan Barcelos deu a sentença, em que afirmou: “Ele não passa de um estelionatário, um farsante que se apresentou como tendo outra vida econômica e financeira, com vistas a ludibriar sua parceira, se passando por uma pessoa de distinta estratificação social, cultural ou profissional e cuja farsa, se sabida, inviabilizaria o casamento.”