Japonês de 102 anos bate recorde ao escalar o Monte Fuji

Um japonês de 102 anos com uma doença cardíaca se tornou a pessoa mais velha a escalar o Monte Fuji, mas minimizou sua façanha.

Kokichi Akuzawa, nascido em 1923, alcançou o topo da maior montanha do Japão após escalar uma montanha quase toda semana como parte de seu treinamento.

A façanha, concretizada no início de agosto, foi reconhecida pelo Livro Guinness de Recordes.

"Eu sou seis anos mais velho do que da última vez que subi", declarou Akuzawa à AFP, em referência a sua escalada ao pico de 3.776 metros aos 96 anos.

"Estive lá e observei a vista muitas vezes, não foi nada especial", disse, minimizando a conquista.

Além de ser um bom montanhista, este fazendeiro aposentado da região central de Gunma é voluntário em um centro de atendimento a idosos e ensina pintura.

A preparação para a escalada ao Monte Fuji ocorreu após ele tropeçar, em janeiro, quando subia uma montanha perto de sua casa. O idoso sofreu então herpes e foi hospitalizado por insuficiência cardíaca.

Apesar da preocupação da família com seu estado físico, Akuzawa estava determinado a escalar, segundo contou sua filha Yukiko, de 75 anos.

"A recuperação foi tão rápida que os médicos não conseguiam acreditar", disse Yukiko.

Para se preparar fisicamente, Akuzawa acordava cedo e caminhava durante uma hora. Também escalava montanhas quase todas as semanas.

Akuzawa dividiu a escalada ao Monte Fuji em três dias e passou duas noites em abrigos, mas a altitude quase o obrigou a desistir.

O montanhista centenário chegou ao topo com a ajuda de uma equipe, incluindo uma neta que é enfermeira, explicou Yukiko.

Ao ser questionado se repetiria a aventura, Akuzawa foi categórico: "Não".

