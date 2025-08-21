Britânica que ostenta recorde de pessoa mais velha do mundo completa 116 anos

A britânica Ethel Caterham, a pessoa mais velha viva atualmente, completa 116 anos nesta quinta-feira (21), anunciou a casa de repouso onde mora em Surrey, sudeste da Inglaterra.

Caterham se tornou a pessoa mais velha do mundo no início de maio, após a morte de uma freira brasileira que detinha o recorde.

A mulher, nascida em 21 de agosto de 1909, em uma vila em Hampshire, sul da Inglaterra, mora em uma casa de repouso na cidade de Lightwater, no condado de Surrey, na mesma região.

Após a morte de Inah Canabarro Lucas, a freira brasileira de 116 anos, Caterham, que viveu mais que o marido e as duas filhas, tornou-se a pessoa mais velha do mundo, de acordo com o Grupo de Pesquisa Gerontológica (GRG), sediado nos Estados Unidos, e o banco de dados LongeviQuest.

"Ethel e sua família são muito gratos por todas as mensagens gentis e pelo interesse demonstrado em sua comemoração de 116 anos este ano", disse um porta-voz da casa de repouso onde ela reside.

"Ela decidiu novamente não dar entrevistas, preferindo passar o dia tranquilamente com a família para poder aproveitá-lo em seu próprio ritmo. O rei pode ser sua única concessão", acrescentou.

No ano passado, Caterham recebeu um cartão de felicitações do rei Charles III em seu 115º aniversário.

O título de pessoa mais velha da história pertence à francesa Jeanne Calment, que viveu até os 122 anos e 164 dias, segundo o Guinness Book.

psr/arm/aa/fp