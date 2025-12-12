Chefe presenteia funcionários com caixa de bombom com iPhone e viraliza

Um homem de 53 anos encontrou um presente de Natal “esquecido” há mais de quatro décadas na parede de um banheiro em reforma. O caso aconteceu no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Reprodução/Instagram

"Quando tirei aquilo, era um papel de embrulho supervelho", declarou King à emissora KTLA5. Ao abrir o antigo presente, ele descobriu que se tratava de um conjunto de Matchbox Thunder Jets - aeromodelos fabricados nos anos 70. O homem especula que o pacote deve ter caído em um vão da parede quando estava escondido no sótão da casa. A mãe, por sua vez, não se recorda de ter comprado o brinquedo. Reprodução/Instagram

Se King encontrou um simples presente, em outubro de 2024 dois irmãos que vivem em Araguaína, no norte do Tocantins, descobriram 32 milhões guardados em mala que pertencia ao pai deles. Seria uma fortuna, não fosse um "detalhe": o dinheiro é do século passado. Reprodução TV Anhanguera

A família ainda teve dúvidas se esse antigo "tesouro" teria algum valor. Mas, pelo visto, o pai perdeu a chance de gastar o dinheiro enquanto era possível. Reprodução TV Anhanguera

Na mala estavam centenas de células de Cruzado, moeda que circulou no Brasil entre 1986 e 1989. E havia também um grande pote abarrotado de moedas da época. Reprodução TV Anhanguera

A família ainda teve dúvidas se esse antigo "tesouro" teria algum valor. Mas, pelo visto, o pai perdeu a chance de gastar o dinheiro enquanto era possível. Reprodução TV Anhanguera

Faz mais de 30 anos que o Real (R$) é a moeda oficial do Brasil. No dia 1º de julho de 1994, ele foi lançado como parte do Plano Real, uma reforma econômica criada com o objetivo de combater a hiperinflação que afetava o país na época. Joel Fotos/Pixabay

O Plano Real incluiu várias medidas, como a criação de uma nova moeda (o Real) e o controle rigoroso da inflação, e foi um marco na economia brasileira. Desde então, ele passou por algumas mudanças, mas continua sendo a moeda nacional do Brasil. Mateus Andre Freepik

Desde o período de colonização portuguesa até a atualidade, o Brasil teve várias moedas. Saiba quais foram elas, uma a uma, nesta curiosa galeria sobre o dinheiro brasileiro. imagem de inteligência artificial

Real Português (plural: Réis): ficou em circulação por 303 anos, do período colonial (entre o séc. XVI e XIX) até 7 de outubro de 1833. Era representado pelo símbolo “R”. wikimedia commons JFVP

O uso da palavra “real” como unidade monetária deriva de realeza, exatamente por conta do período monárquico ao qual o Brasil foi submetido. Antes disso a moeda era apenas chamada de “dinheiro”. - Reprodução / Casa da Moeda

Real Brasileiro (plural: Réis): ficou em circulação por 109 anos, de 8 de outubro de 1833 a 31 de outubro de 1942. Era representado pelo símbolo “Rs”. - Reprodução / Casa da Moeda

Cruzeiro: permaneceu em circulação por 24 anos, de 1º de novembro de 1942 a 12 de fevereiro de 1967. Era representado pelo símbolo “Cr$”. Reprodução Casa da Moeda

Cruzeiro Novo: ficou em circulação por três anos, de 13 de fevereiro de 1967 a 14 de maio de 1970. - Reprodução / Casa da Moeda

Cruzeiro: ficou em circulação por 15 anos, de 15 de maio de 1970 a 27 de fevereiro de 1986. Domínio Público

Cruzado: ficou em circulação por dois anos, de 28 de fevereiro de 1986 a 15 de janeiro de 1989. Era representado pelo símbolo “Cz$”. - Reprodução / Banco Central do Brasil

Essa moeda foi criada a partir do “Plano Cruzado”, que tinha como objetivo conter a alta inflação do país. Reprodução Banco Central do Brasil

O Cruzado Novo veio em consequência do chamado “Plano Verão”, instituído pelo então Ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, em 1989. Reprodução Banco Central do Brasil

Cruzeiro: entrou em circulação novamente em 16 de março de 1990 e permaneceu por três anos, até 31 de julho de 1993. Reprodução Banco Central do Brasil

Mais uma vez, entrou em prática um programa para tentar estabilizar a inflação que assolava o país. O “Plano Brasil Novo”, popularmente conhecido como “Plano Collor”, foi instituído em 16 de março de 1990 wikimedia commons Roosewelt Pinheiro

Cruzeiro Real: ficou em circulação por 10 meses, de 1º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994. Era representado pelo símbolo “CR$”. Reprodução Banco Central do Brasil

Real: Entrou em circulação em 1º de julho de 1994 e permanece até hoje, sendo um marco no combate à hiperinflação. Daniel Dan/Pexels

O real foi implantado no governo do presidente Itamar Franco, sob comando do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser presidente da República. wikimedia commons José Cruz/ABr

O real é a 16ª moeda mais negociada do mundo e a segunda mais negociada da América Latina. Divulgação/Casa da Moeda

No dia 2 de setembro de 2020 entrou em vigor a cédula de 200 reais, maior valor já posto em circulação. Reprodução Banco Central do Brasil

Alguns especialistas apontam que o “Plano Real” mostrou-se um dos mais eficazes da história do país, pois conseguiu reduzir a inflação, além de ampliar o poder de compra da população. Daniel Dan/Pexels

Cruzado Novo: ficou em circulação por apenas um ano, de 16 de janeiro de 1989 a 15 de março de 1990. Era representado pelo símbolo “NCz$”. Reprodução Casa da Moeda

