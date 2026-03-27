Ex-deputado Rodrigo Bacellar é preso pela PF em Teresópolis

O deputado cassado Rodrigo Bacellar foi preso nesta sexta-feira (27/3) pela Polícia Federal, em sua residência em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

A prisão ocorreu por meio de um mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Após ser detido, ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

A ação está inserida no contexto de decisões do STF no julgamento da ADPF 635, que determinou, entre outras medidas, que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação de grupos criminosos violentos no estado e suas possíveis conexões com agentes públicos.

Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa do Rio

Histórico do caso

Rodrigo Bacellar já havia sido preso em dezembro de 2025, no âmbito de uma investigação que apura supostos vazamentos de dados de uma operação contra o Comando Vermelho. Na ocasião, ele foi solto dias depois, mediante medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) é investigado por suposto vazamento de informações sigilosas, o que teria levado à obstrução de uma apuração relacionada à Operação Zargun, deflagrada em setembro de 2025.