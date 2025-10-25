Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Bololô Records, Selo de MC Ryan, conquista Top 1 com primeiro lançamento

Produtora e gravadora estreia no topo do Spotify Brasil e Portugal e prepara nova sede na Zona Leste de São Paulo

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
25/10/2025 09:00

Bololô Records, Selo de MC Ryan, conquista Top 1 com primeiro lançamento - (crédito: Divulgação)
Bololô Records, Selo de MC Ryan, conquista Top 1 com primeiro lançamento crédito: Divulgação

Criada em agosto pelo cantor MC Ryan SP, a produtora, gravadora e selo independente Bololô Records começou com o pé direito: seu primeiro lançamento, Posso até não te dar flores, chegou ao TOP 1 do Spotify Brasil e Portugal. A faixa, que reúne MC Menó K, DJ Japa NK, DJ Davi Dog Dog, MC Jacaré e o próprio Ryan, desbancou P do Pecado, do grupo Menos é Mais com Simone Mendes, após 15 semanas de liderança nas paradas.

Lançada em 11 de setembro, a faixa já acumulou mais de 31 milhões de plays em todos os streamings, 27 deles só no Spotify, e mais de 350 mil inserções no Tik Tok em reels no Instagram.

A proposta do selo é dar visibilidade a novos artistas do funk e do trap, como os músicos que acompanham Ryan, já consagrado na cena. Mais que isso, o grupo conecta a cena nacional e descentraliza a produção. MC Menó K, dono dos sucessos Uma cavala mesmo, Vai com bundão Camisa do Grêmio, é gaúcho. MC Jacaré, conhecido por Comprei um lança e Vento forte, é goiano. E o DJ Japa NK é baiano. Os MC's Ryan e Dog Dog são paulistas.

Depois de Posso até não te dar Flores, a Bololô já trabalha intensamente para lançar outras músicas. Atualmente, a empresa está finalizando as obras da sede no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em um prédio de três andares com escritório, sala de reuniões, estúdio e toda a estrutura, que será inaugurada em breve.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

