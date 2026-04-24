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MAUS-TRATOS

Pitbull debilitado e ferido é resgatado da rua pela PC em Alfenas

Cachorro já está sob cuidados veterinários e em processo de recuperação. O tutor está sendo procurado e pode ser condenado por maus-tratos

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
24/04/2026 18:52

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O pitbull já está sob cuidados médicos e em processo de recuperação
O pitbull já está sob cuidados médicos e em processo de recuperação crédito: PCMG/Divulgação

Um cachorro da raça pitbull, com ferimentos graves na face, foi resgatado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Alfenas, no Sul do estado, nesta quinta-feira (23/4). O animal vivia na rua, em situação de abandono, e o salvamento aconteceu depois de uma ativista da causa animal denunciar a situação à polícia.

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O cão, de pelagem marrom, se encontrava muito debilitado, com grandes ferimentos em um dos olhos e no fucinho. Ele foi recolhido e levado para uma clínica veterinária da cidade, onde recebeu os cuidados necessários.

O tutor do pitbull ainda não foi identificado e um inquérito foi aberto para apurar a responsabilidade sobre o abandono. Caso a pessoas seja encontrada, ela poderá responder pelo crime de maus-tratos.

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Denuncie

Neste mês ocorre o "Abril Laranja", período de conscientização e prevenção contra a crueldade contra os animais. A Polícia Civil reforça que praticar abuso, ferir, abandonar, ou causar qualquer tipo de sofrimento aos animais é crime. No caso das vítimas serem cães e gatos, o autor dos maus-tratos pode pegar pena de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda.

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Para denunciar maus-tratos basta ligar nos números 197 (Polícia Civil), 190 (Polícia Militar) e 181 (Disque-Denúncia Unificado), ou fazer a denúncia presencialmente em alguma unidade policial.

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