Pitbull debilitado e ferido é resgatado da rua pela PC em Alfenas

Um cachorro da raça pitbull, com ferimentos graves na face, foi resgatado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Alfenas, no Sul do estado, nesta quinta-feira (23/4). O animal vivia na rua, em situação de abandono, e o salvamento aconteceu depois de uma ativista da causa animal denunciar a situação à polícia.

O cão, de pelagem marrom, se encontrava muito debilitado, com grandes ferimentos em um dos olhos e no fucinho. Ele foi recolhido e levado para uma clínica veterinária da cidade, onde recebeu os cuidados necessários.

O tutor do pitbull ainda não foi identificado e um inquérito foi aberto para apurar a responsabilidade sobre o abandono. Caso a pessoas seja encontrada, ela poderá responder pelo crime de maus-tratos.

Denuncie

Neste mês ocorre o "Abril Laranja", período de conscientização e prevenção contra a crueldade contra os animais. A Polícia Civil reforça que praticar abuso, ferir, abandonar, ou causar qualquer tipo de sofrimento aos animais é crime. No caso das vítimas serem cães e gatos, o autor dos maus-tratos pode pegar pena de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda.

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Para denunciar maus-tratos basta ligar nos números 197 (Polícia Civil), 190 (Polícia Militar) e 181 (Disque-Denúncia Unificado), ou fazer a denúncia presencialmente em alguma unidade policial.