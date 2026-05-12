Homem é preso suspeito de importunar sexualmente um bebê de 10 meses

Um homem foi preso suspeito de cometer importunação sexual contra um bebê de apenas 10 meses dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na noite de ontem (11/5), e foi descoberto por meio das câmeras de segurança da unidade.

A importunação começou quando o suspeito segurou e acariciou a mão da vítima e, em seguida, colocou as mãos em sua coxa. A cena foi notada pela mãe do bebê, de 23 anos, conforme informou a Guarda Civil Municipal.

Além disso, uma moça que também estava na unidade, chamou a mãe do bebê para relatar que viu o homem se masturbando na frente dele.

Após receber a informação, ela entrou na UPA à procura do pai da criança, de 24 anos. Quando chegou até a área externa da unidade, garantiu ter visto o suspeito com as mãos na região íntima e mexendo na roupa.

Ele tentou fugir, mas rapidamente foi impedido pela Guarda Civil. As imagens da câmera de segurança confirmaram a versão da mãe e evidenciam cenas compatíveis com masturbação.

De acordo com a corporação, o suspeito confirmou que havia praticado o ato obsceno e alegou ser "doido" e estar em tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O homem foi encaminhado à delegacia para que as medidas legais sejam tomadas.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima