Padrastos de meninas de 6 e 12 anos são presos por estupro de vulnerável

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois homens, de 40 e 57 anos, foram presos por estupro de vulnerável contra suas enteadas em Belo Horizonte e em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, na última terça-feira (5/5). As meninas tinham 6 e 12 anos na época do abuso.

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), realizou a operação “Caminhos seguros”.

Um mandado de prisão foi cumprido pela polícia em Ribeirão das Neves, enquanto o outro suspeito se apresentou na delegacia, em BH.

As investigações foram concluídas pela Depca, com um procedimento instaurado em 2022 e o outro no ano de 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em todo o Brasil durante este mês, nas ações do Maio Laranja. A campanha combate crimes contra crianças e adolescentes, incluindo exploração sexual, abusos e violência.