Padrastos de meninas de 6 e 12 anos são presos por estupro de vulnerável
Homens foram presos em Belo Horizonte e em Ribeirão das Neves, na Grande BH, nesta semana
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Dois homens, de 40 e 57 anos, foram presos por estupro de vulnerável contra suas enteadas em Belo Horizonte e em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, na última terça-feira (5/5). As meninas tinham 6 e 12 anos na época do abuso.
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A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), realizou a operação “Caminhos seguros”.
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Um mandado de prisão foi cumprido pela polícia em Ribeirão das Neves, enquanto o outro suspeito se apresentou na delegacia, em BH.
As investigações foram concluídas pela Depca, com um procedimento instaurado em 2022 e o outro no ano de 2024.
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A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em todo o Brasil durante este mês, nas ações do Maio Laranja. A campanha combate crimes contra crianças e adolescentes, incluindo exploração sexual, abusos e violência.