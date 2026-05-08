Assine
overlay
Início Gerais
ABUSO SEXUAL INFANTIL

Padrastos de meninas de 6 e 12 anos são presos por estupro de vulnerável

Homens foram presos em Belo Horizonte e em Ribeirão das Neves, na Grande BH, nesta semana

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/05/2026 08:58

compartilhe

SIGA
×
Imagem meramente ilustrativa de algemas ao lado de escudo da Polícia Civil
Campanha Maio Laranja intensifica ações de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes crédito: Policia Civil de MG

Dois homens, de 40 e 57 anos, foram presos por estupro de vulnerável contra suas enteadas em Belo Horizonte e em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, na última terça-feira (5/5). As meninas tinham 6 e 12 anos na época do abuso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), realizou a operação “Caminhos seguros”.

Leia Mais

Um mandado de prisão foi cumprido pela polícia em Ribeirão das Neves, enquanto o outro suspeito se apresentou na delegacia, em BH.

As investigações foram concluídas pela Depca, com um procedimento instaurado em 2022 e o outro no ano de 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em todo o Brasil durante este mês, nas ações do Maio Laranja. A campanha combate crimes contra crianças e adolescentes, incluindo exploração sexual, abusos e violência.

Tópicos relacionados:

abuso bh estupro grande-bh pc policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay