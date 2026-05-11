Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

MG: bebê nasce em ambulância no Dia das Mães

O caso aconteceu dentro de Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
11/05/2026 18:19

compartilhe

SIGA
×
Bebê nasce em ambulância de MG no Dia das Mães
Bebê nasce em ambulância de MG no Dia das Mães crédito: CISTRISUL/DivulgaÃ§Ã£o

Um bebê nasceu dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (10/5), Dias das Mães.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Samu, inicialmente houve acionamento via 192 devido a um trabalho de parto. Em seguida, a mulher foi colocada em Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu com um enfermeiro, um médico e um condutor socorrista.

Ainda conforme o Samu, o parto aconteceu de forma segura durante o deslocamento para o hospital de Uberaba.

Segundo nota da CISTRISUL (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul), a ocorrência simboliza o verdadeiro significado do Dia das Mães e reforça o compromisso do Samu Regional com a assistência de urgência e emergência, levando atendimento qualificado à população em todos os momentos.

O consórcio também prestou homenagem às mães pela data comemorativa e reconheceu o trabalho dos profissionais que diariamente dedicam suas vidas ao cuidado do próximo. A equipe envolvida na ocorrência era formada pelo médico Dr. Leandro, pela enfermeira Aline e pelo condutor Presley, que receberam elogios pela atuação durante o atendimento, diz outro trecho da nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os nomes da mãe e do bebê não foram divulgados pela CISTRISUL.

Tópicos relacionados:

triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay