MG: bebê nasce em ambulância no Dia das Mães
O caso aconteceu dentro de Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
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Um bebê nasceu dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (10/5), Dias das Mães.
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Segundo o Samu, inicialmente houve acionamento via 192 devido a um trabalho de parto. Em seguida, a mulher foi colocada em Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu com um enfermeiro, um médico e um condutor socorrista.
Ainda conforme o Samu, o parto aconteceu de forma segura durante o deslocamento para o hospital de Uberaba.
Segundo nota da CISTRISUL (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul), a ocorrência simboliza o verdadeiro significado do Dia das Mães e reforça o compromisso do Samu Regional com a assistência de urgência e emergência, levando atendimento qualificado à população em todos os momentos.
O consórcio também prestou homenagem às mães pela data comemorativa e reconheceu o trabalho dos profissionais que diariamente dedicam suas vidas ao cuidado do próximo. A equipe envolvida na ocorrência era formada pelo médico Dr. Leandro, pela enfermeira Aline e pelo condutor Presley, que receberam elogios pela atuação durante o atendimento, diz outro trecho da nota.
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Os nomes da mãe e do bebê não foram divulgados pela CISTRISUL.