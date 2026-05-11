MG: bebê nasce em ambulância no Dia das Mães

Um bebê nasceu dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (10/5), Dias das Mães.

Segundo o Samu, inicialmente houve acionamento via 192 devido a um trabalho de parto. Em seguida, a mulher foi colocada em Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu com um enfermeiro, um médico e um condutor socorrista.

Ainda conforme o Samu, o parto aconteceu de forma segura durante o deslocamento para o hospital de Uberaba.

Segundo nota da CISTRISUL (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Sul), a ocorrência simboliza o verdadeiro significado do Dia das Mães e reforça o compromisso do Samu Regional com a assistência de urgência e emergência, levando atendimento qualificado à população em todos os momentos.

O consórcio também prestou homenagem às mães pela data comemorativa e reconheceu o trabalho dos profissionais que diariamente dedicam suas vidas ao cuidado do próximo. A equipe envolvida na ocorrência era formada pelo médico Dr. Leandro, pela enfermeira Aline e pelo condutor Presley, que receberam elogios pela atuação durante o atendimento, diz outro trecho da nota.

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Os nomes da mãe e do bebê não foram divulgados pela CISTRISUL.