Suspeito de importunar bebê em Upa tem prisão convertida em preventiva

A Justiça converteu de flagrante para preventiva a prisão de Carlos Magno Ferreira, suspeito de importunar sexualmente um bebê de 10 meses dentro da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) São Benedito, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A audiência de custódia foi realizada na tarde dessa quarta-feira (13/5).

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a decisão foi tomada pela 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Santa Luzia.

Relembre o caso

O homem foi preso suspeito de cometer importunação sexual contra o bebê dentro da Upa São Benedito na noite da última segunda-feira (11/5).

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Santa Luzia, o caso foi descoberto após análise das câmeras de segurança da unidade. As imagens mostrariam o suspeito segurando e acariciando a mão da criança e, em seguida, tocando a coxa do bebê.

A situação chamou a atenção da mãe da criança, de 23 anos. Ainda segundo a ocorrência, outra mulher que estava na unidade relatou à mãe ter visto o suspeito praticando ato obsceno próximo ao bebê.

Após receber a informação, a mulher procurou o pai da criança, de 24 anos, e, ao retornar para a área externa da unidade, afirmou avistar o suspeito com as mãos na região íntima e mexendo na roupa.

O homem tentou fugir, mas foi contido pela Guarda Civil Municipal. Conforme a corporação, as imagens registradas pelas câmeras confirmaram a versão apresentada pela mãe e mostraram cenas compatíveis com masturbação.

Segundo os agentes, o suspeito admitiu ter praticado o ato obsceno e afirmou que faz tratamento psicológico em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais.