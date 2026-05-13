MG: incêndio de grandes proporções destrói ferro-velho

Um incêndio de grandes proporções destruiu vários veículos e peças usadas em um ferro-velho no Bairro Independência, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na tarde desta quarta-feira (13/5). De acordo com testemunhas, o fogo teria começado do lado de fora, em uma área onde havia mato alto. As chamas, então, teriam passado por baixo do portão e atingido os materiais armazenados no depósito.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado e, quando chegou ao local, teve que iniciar o combate às chamas por cima do muro do estabelecimento, já que o portão estava trancado. As equipes precisaram romper um cadeado para adentrar o imóvel e prosseguir com o trabalho.

No interior do terreno, as chamas já haviam se espalhado: segundo o CBMMG, havia grande quantidade de materiais combustíveis armazenados no local, o que fez com que o incêndio se propagasse com rapidez. Os militares precisaram usar equipamentos de proteção respiratória durante o combate.

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Depois de duas horas de atuação ininterrupta e do uso de aproximadamente 18 mil litros de água, os agentes do CBMMG conseguiram extinguir completamente as chamas. Dois caminhões de combate a incêndio foram deslocados até o local. Apesar das proporções da ocorrência, ninguém ficou ferido.