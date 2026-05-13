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ZONA DA MATA

Reboque Maldito: homem é preso suspeito de participar de esquema de fraude

Os policiais cumpriram mandado de prisão preventiva contra o homem de 39 anos e outros de busca e apreensão ligados ao inquérito

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
13/05/2026 12:05 - atualizado em 13/05/2026 12:09

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Segundo a PCMG, foram apreendidos um revólver calibre 38, 11 munições intactas, quatro munições deflagradas e três celulares
Segundo a PCMG, foram apreendidos um revólver calibre 38, 11 munições intactas, quatro munições deflagradas e três celulares crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais, por suspeita de envolvimento em um esquema no setor de remoção, guarda e leilão de veículos, na região da Zona da Mata (MG), nessa terça-feira (12/5). A prisão faz parte da segunda fase da Operação Reboque Maldito, que investiga possíveis irregularidades no setor. 

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Nesta etapa da operação, além do mandado de prisão contra o suspeito, responsável pelo reboque investigado, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão ligados ao inquérito. 

Segundo a PCMG, foram apreendidos um revólver calibre 38, 11 munições intactas, quatro munições deflagradas e três celulares. Um homem de 60 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

 

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Entenda o caso

A PCMG informa que as medidas judiciais foram expedidas com base nos indícios reunidos ao longo da investigação, que apontam para a prática de corrupção ativa, crimes tributários, cobranças abusivas referentes à remoção e estadia de veículos, além de possíveis fraudes em leilões de automóveis. 

O delegado Thales Borges Muniz explicou que esta fase da operação marca um passo importante no aprofundamento das apurações. "As diligências realizadas nesta etapa permitiram reunir novos elementos relevantes para a investigação, especialmente em relação às possíveis irregularidades envolvendo o setor de remoção, guarda e leilão de veículos.”.

Ainda segundo a polícia, as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer a dimensão dos fatos.

A primeira fase da operação aconteceu em fevereiro deste ano, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um pátio de veículos.

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A ação contou com o apoio das delegacias de Carangola, Divino e Fervedouro.

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