Reboque Maldito: homem é preso suspeito de participar de esquema de fraude

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 39 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais, por suspeita de envolvimento em um esquema no setor de remoção, guarda e leilão de veículos, na região da Zona da Mata (MG), nessa terça-feira (12/5). A prisão faz parte da segunda fase da Operação Reboque Maldito, que investiga possíveis irregularidades no setor.

Nesta etapa da operação, além do mandado de prisão contra o suspeito, responsável pelo reboque investigado, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão ligados ao inquérito.

Segundo a PCMG, foram apreendidos um revólver calibre 38, 11 munições intactas, quatro munições deflagradas e três celulares. Um homem de 60 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Entenda o caso

A PCMG informa que as medidas judiciais foram expedidas com base nos indícios reunidos ao longo da investigação, que apontam para a prática de corrupção ativa, crimes tributários, cobranças abusivas referentes à remoção e estadia de veículos, além de possíveis fraudes em leilões de automóveis.

O delegado Thales Borges Muniz explicou que esta fase da operação marca um passo importante no aprofundamento das apurações. "As diligências realizadas nesta etapa permitiram reunir novos elementos relevantes para a investigação, especialmente em relação às possíveis irregularidades envolvendo o setor de remoção, guarda e leilão de veículos.”.

Ainda segundo a polícia, as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer a dimensão dos fatos.

A primeira fase da operação aconteceu em fevereiro deste ano, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um pátio de veículos.

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A ação contou com o apoio das delegacias de Carangola, Divino e Fervedouro.