Polícia Civil faz operação contra fraudes na regularização de reboques

Um esquema de fraudulento para regularização de reboques e semirreboques de origem ilegal é alvo de uma operação com cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em 13 municípios na manhã desta quinta-feira (29/7). A ação, chamada de Operação Noakes é da Polícia Civil de Minas Gerais em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), e apoio das polícias civis de quatro estados.

As investigações começaram em março pela Delegacia Regional de Polícia Civil em Araxá, no Alto Paranaíba, por meio da Delegacia de Trânsito. A apuração ocorreu a partir da vistoria de um reboque, quando foram constatados sinais de adulteração na peça que sustenta a identificação. Também foi observado que a má condição do veículo não era condizente com o que era descrito na nota fiscal emitida em fevereiro, como sendo um veículo novo. Os policiais também descobriram que a nota fiscal, que constava ser de uma empresa em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, era de outra em Araxá.