Polícia Civil recupera carga de cigarros avaliada em R$ 5 milhões

A carga foi abandonada com os veículos apreendidos (foto: Divulgação/PCMG) Polícia Civil recuperou uma carga de cigarros avaliada em R$5 milhões e apreendeu dois caminhões-baú e três veículos de luxo. A ocorrência foi registrada em Brasília de Minas, Região Norte de Minas Gerais. A carga, contudo, havia sido roubada na última sexta-feira (16/7), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Pelo menos 10 suspeitos são procurados.

A carga estava no local e foi abandonada com os veículos apreendidos. As caixas de cigarros estavam sendo descarregadas de um dos caminhões roubados, segundo a polícia, ainda para serem escondidas.



Os veículos de passeio encontrados estavam com placas adulteradas e, além deles, foi apreendido um bloqueador de celular usado para dificultar o rastreamento da carga.

O roubo Na última semana, dois motoristas foram abordados em Patos de Minas. Eles contaram à polícia que, rendidos, ficaram dentro do caminhão-baú enquanto os criminosos dividiam a carga. As vítimas foram liberadas em Montes Claros, também no Norte de Minas, quando acionaram a polícia. Segundo os motoristas, os ladrões estavam armados e foram rápidos na ação.



O próximo passo da investigação é identificar os integrantes da quadrilha. A carga roubada será periciada e devolvida à empresa proprietária.