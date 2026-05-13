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TRÁFICO FAMILIAR

Pai e filho são presos por traficar pedras de crack em MG

Além da droga, a polícia apreendeu dinheiro e balança de precisão no interior de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/05/2026 09:09

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Ao todo, foram apreendidos nove pedras grandes de crack, R$ 504 em dinheiro, uma balança de precisão e um aparelho celular
Ao todo, foram apreendidos nove pedras grandes de crack, R$ 504 em dinheiro, uma balança de precisão e um aparelho celular crédito: PMMG/Reprodução

Pai e filho, de 45 e 25 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (11/5), em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 18h05, durante uma ação das equipes do Tático Móvel no Bairro Santa Terezinha.

As prisões ocorreram após diversas informações anônimas feitas pelo Disque Denúncia 181, informando que os suspeitos estariam comercializando drogas em uma residência na Rua João de Carvalho.

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Conforme as informações recebidas pela PM, usuários de drogas frequentavam o imóvel constantemente para comprar entorpecentes, sendo atendidos tanto no portão quanto em pontos próximos da casa.

Durante patrulhamento na região, os militares avistaram os dois suspeitos do lado de fora da residência. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles entrou rapidamente no imóvel, enquanto o outro demonstrou nervosismo e tentou esconder algo no bolso.

Na abordagem, os policiais encontraram com um dos homens uma pedra grande de crack, além de R$ 504 em dinheiro e um celular. Diante do flagrante e das denúncias já existentes, os militares realizaram buscas na residência e localizaram outras oito pedras grandes de crack escondidas em uma peça de roupa próxima ao tanque da casa. Também foi apreendida uma balança de precisão usada para fracionar a droga.

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Segundo a PM, durante a ocorrência um dos suspeitos resistiu à prisão e tentou agredir os militares com chutes, sendo necessário o uso de técnicas de contenção. Pai e filho foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil junto com os materiais apreendidos.

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