Sargento do Corpo de Bombeiros em MG é condenado a 14 anos de prisão

O sargento reformado do Corpo de Bombeiros William José Rodrigues Tito foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado pelo Tribunal do Júri de Matias Barbosa (MG), na Zona da Mata, nesta terça-feira (12).

William foi considerado culpado pela morte de Guilherme Augusto do Nascimento durante um "rolezinho" em dezembro de 2023. A informação é da TV Alterosa.

Segundo a decisão, William agiu por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Os jurados entenderam que ele teve intenção de matar ou assumiu o risco ao ir para a calçada e efetuar os disparos.

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William saiu do júri preso. Ele estava em liberdade desde 2024, cerca de um ano após o crime. A sentença também determina a perda do porte de arma. O armamento apreendido poderá ser destruído, inutilizado ou doado, conforme decisão do Exército. A defesa informou que vai recorrer.