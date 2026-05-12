Anel Rodoviário: vias são totalmente liberadas após batida com 14 veículos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou na noite desta terça-feira (12/5) que liberou, por volta das 20h40, a faixa direita no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Betânia, sentido RJ/Vitória, após uma carreta provocar um engavetamento envolvendo oito carros, uma caminhonete, uma van e quatro carretas. As faixas esquerda e central já haviam sido desbloqueadas mais cedo.

"As linhas do transporte coletivo, que estavam desviadas, voltaram ao itinerário normal por volta das 18h", informou a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local, sendo encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, nenhuma em estado grave.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e à área de escape existente na rodovia.

Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a carreta que causou o engavetamento carregava telhas galvanizadas, barras de ferro, entre outros materiais. O veículo transportava 13 toneladas de carga. A capacidade máxima é de 14 toneladas.

Os responsáveis pelo trânsito fizeram a limpeza da estrada para liberar a pista aos motoristas Larissa Leone/EM/D.A Press Uma carreta fora de controle provocou um grave acidente na tarde desta terça-feira (12/5) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte Larissa Leone/EM/D.A Press O acidente causou filas de congestionamento Marcos Vieira/EM/D.A Press Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. Marcos Vieira/EM/D.A Press O trânsito ficou completamente interditado no sentido Vitória Marcos Vieira/EM/D.A Press As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Marcos Vieira/EM/D.A Press De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia Larissa Leone/EM/D.A Press Apenas duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local Larissa Leone/EM/D.A Press Mazzo Boechat agradece a Deus por não ter se ferido no acidente Marcos Vieira/EM/D.A Press Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas Marcos Vieira/EM/D.A Press Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto. Marcos Vieira/EM/D.A Press Voltar Próximo

Ainda de acordo com a corporação, parte da carga se desprendeu e um vergalhão quase atingiu a cabeça de um condutor.

O trânsito foi desviado para a via marginal do Anel Rodoviário em decorrência do acidente. No entanto, por volta das 17h30, a reportagem flagrou nessa via uma carreta que não conseguiu subir uma rampa, causando outra retenção no tráfego de veículos (veja vídeo abaixo). A carreta já foi retirada do local.

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