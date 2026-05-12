Anel Rodoviário: vias são totalmente liberadas após batida com 14 veículos
Engavetamento ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape do Anel Rodoviário
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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou na noite desta terça-feira (12/5) que liberou, por volta das 20h40, a faixa direita no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Betânia, sentido RJ/Vitória, após uma carreta provocar um engavetamento envolvendo oito carros, uma caminhonete, uma van e quatro carretas. As faixas esquerda e central já haviam sido desbloqueadas mais cedo.
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"As linhas do transporte coletivo, que estavam desviadas, voltaram ao itinerário normal por volta das 18h", informou a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
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Duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local, sendo encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, nenhuma em estado grave.
De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e à área de escape existente na rodovia.
Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a carreta que causou o engavetamento carregava telhas galvanizadas, barras de ferro, entre outros materiais. O veículo transportava 13 toneladas de carga. A capacidade máxima é de 14 toneladas.
Ainda de acordo com a corporação, parte da carga se desprendeu e um vergalhão quase atingiu a cabeça de um condutor.
O trânsito foi desviado para a via marginal do Anel Rodoviário em decorrência do acidente. No entanto, por volta das 17h30, a reportagem flagrou nessa via uma carreta que não conseguiu subir uma rampa, causando outra retenção no tráfego de veículos (veja vídeo abaixo). A carreta já foi retirada do local.
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