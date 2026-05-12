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ACIDENTE DE CARRETA

Acidente no Anel: vídeo flagra momento em que carreta perde freio

As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o momento exato em que carreta passa a toda velocidade, atingindo o primeiro carro

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
12/05/2026 17:46 - atualizado em 12/05/2026 17:46

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Acidente na região Oeste da capital mineira deixou ao menos duas pessoas feridas e causou grande congestionamento no sentido Vitória
Acidente na região Oeste da capital mineira deixou ao menos duas pessoas feridas e causou grande congestionamento no sentido Vitória crédito: Larissa Leone/EM/D.A Press

Vídeo que circula nos grupos de WhatsApp na tarde desta terça-feira (12/5) mostra o momento exato em que carreta perde o freio, ocasionando um acidente grave no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Betânia, na Região Oeste da capital. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o fluxo de carros antes da carreta perder o controle e o momento exato em que o veículo passa descontroladamente pela câmera. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. Ao menos duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local. O trânsito ficou completamente interditado no sentido Vitória, causando lentidão e congestionamento na via.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia. Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista.

As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, o estado de saúde delas não havia sido informado oficialmente.

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Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas, organizar o tráfego e remover os veículos envolvidos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto.

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Estagiária sob supervisão do...

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