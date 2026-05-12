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ACIDENTE DE CARRETA

BH: carreta perde controle e provoca acidente no Anel Rodoviário

Acidente na região Oeste da capital mineira deixou ao menos duas pessoas feridas e causou grande congestionamento no sentido Vitória

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
12/05/2026 16:05 - atualizado em 12/05/2026 18:47

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Acidente na região Oeste da capital mineira deixou ao menos duas pessoas feridas e causou grande congestionamento no sentido Vitória
Acidente na região Oeste da capital mineira deixou ao menos duas pessoas feridas e causou grande congestionamento no sentido Vitória crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma carreta fora de controle provocou um grave acidente na tarde desta terça-feira (12/5) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. Apenas duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local, sendo encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, nenhuma em estado grave. O trânsito ficou completamente interditado no sentido Vitória, causando lentidão e congestionamento na via.

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De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia. Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista.

As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, o estado de saúde delas não havia sido informado oficialmente.

Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas, organizar o tráfego e remover os veículos envolvidos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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