Homem é indiciado por armazenar pornografia infantil no Norte de Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nessa segunda-feira (11/5), o inquérito instaurado no âmbito da segunda fase da operação Aurora, deflagrada no município de Janaúba, no Norte de Minas Gerais. As investigações têm como foco o combate a crimes de exploração sexual infantojuvenil praticados no ambiente virtual.

Um homem de 55 anos foi indiciado por posse e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com levantamentos feito pela polícia, entre 2024 e 2026, o suspeito teria feito download de mais de 38 mil arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil. Milhares dessas cenas estavam armazenadas nos discos rígidos periciados.

As investigações também apontaram que parte do conteúdo era compartilhado, o que disponibilizava continuamente arquivos ilícitos a outros usuários da internet.

Em abril deste ano, o homem foi preso em flagrante. Na ocasião, foram apreendidos computadores, mídias digitais e outros dispositivos eletrônicos, posteriormente submetidos à análise pericial.

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Conforme destacaram os delegados Cézar Salgueiro e Mayra Coutinho, o inquérito reuniu relatórios técnicos especializados, extração de dados digitais e laudo pericial, que confirmaram a existência de programas, pastas e arquivos compatíveis com os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que motivou o indiciamento do suspeito.

