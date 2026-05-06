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MAUS-TRATOS

PCMG conclui inquérito e indicia mulher por morte de gato em cidade mineira

Ela era a responsável por cuidar do animal enquanto os tutores estavam ausentes da residência

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Repórter
06/05/2026 17:07

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Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PCMG apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos que serão submetidos à análise técnica
PCMG indicia mulher por suspeita de agressão a um gato em São Gotardo (MG), Alto Paranaíba crédito: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu inquérito policial que apontou que as agressões feitas por uma mulher, de 55 anos, a um gato resultaram na morte do felino na cidade de São Gotardo, na região do Alto Paranaíba em Minas Gerais. Ela foi indiciada por maus-tratos a animais.  

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De acordo com as investigações da PCMG, a suspeita era responsável por cuidar da residência e do animal durante a ausência dos tutores, no período entre 17 e 27 de março deste ano. No entanto, câmeras de segurança flagraram uma sequência de agressões contra o gato.

Imagens registraram o felino sendo jogado contra o chão, entre outras condutas violentas. O animal foi encontrado sem vida na área externa da casa, apresentando sinais de debilidade antes de morrer. 

Ao ser ouvida pela polícia, a mulher alegou que passava por problemas pessoais e afirmou não se lembrar dos detalhes das agressões. Ela confirmou que notou o desaparecimento do gato, mas optou por não comunicar o fato aos responsáveis.

A dinâmica das agressões e as evidências visuais colhidas pela equipe de investigadores comprovaram o sofrimento físico imposto ao animal, que culminou em sua morte.

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O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário.

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