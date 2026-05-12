Caminhão com carga de porcos capota na Grande BH e mata mulher grávida

Uma mulher grávida morreu na manhã desta terça-feira (12/5) após um caminhão carregado com porcos perder o controle, capotar e atingir um imóvel no Bairro Vila Brasilina, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava no veículo ao lado do motorista, companheiro dela, que sobreviveu ao acidente e foi socorrido em estado de choque. O impacto destruiu parte da estrutura da residência e espalhou animais mortos pela via, acionando equipes do Corpo de Bombeiros e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Segundo informações iniciais repassadas pelos bombeiros, o caminhão seguia pela região quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o muro do imóvel e tombou sobre a construção, provocando um cenário de destruição. Imagens gravadas por moradores mostram destroços espalhados, porcos soltos pela rua e a movimentação das equipes de resgate no local.

A mulher, que estava grávida, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista, identificado como um homem cubano de 40 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico em Pedro Leopoldo, também na Região Metropolitana.



Durante o atendimento da ocorrência, os bombeiros identificaram risco de choque elétrico devido a fios energizados rompidos que ficaram sobre a cabine do caminhão. Por causa da situação, a Cemig precisou ser acionada para desligar a rede elétrica da rua antes do início do resgate completo das vítimas e da retirada do veículo.

Ainda não há confirmação oficial sobre o que provocou a perda de controle do caminhão. As circunstâncias do acidente serão ser investigadas pelas autoridades.

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