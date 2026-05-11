BH: motorista bêbado cai de barranco e atinge casa; veja o estrago

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Um motorista caiu com o carro em um barranco e atingiu uma casa na madrugada desta segunda-feira (11/5), no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h, na Rua Prado. O veículo, um Volkswagen Gol branco passou direto em uma rua sem saída e despencou no barranco.

Quatro viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência.

Quando as equipes chegaram ao local, o motorista já estava fora do carro e não apresentava ferimentos. Há muitos destroços espalhados ao redor da casa.

O automóvel atingiu uma das saídas de uma residência, mas, de acordo com os bombeiros, a estrutura do imóvel não foi comprometida. O casal de idosos ficou preso dentro da casa até a retirada do veículo.

Por causa do barulho, moradora acreditou que a casa estava caindo Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A moradora atingida, Ana Maria Veríssima, de 70 anos, relatou o ocorrido. “Ouvimos um barulho e pensamos que era a casa desabando. De repente, levantamos e vimos o carro preso na grade”, conta.

Ela diz que o portão e parte do telhado foram danificados, impedindo a saída dos moradores. Ana Maria relata que dormem com medo, porque já é o segundo carro que cai no trecho. “Esse carro era para ter caído em cima do telhado, mas, como bateu ali, desviou e caiu no portão”, finaliza a moradora.

A Polícia Militar realizou o teste do bafômetro no condutor, que apontou índice de álcool no sangue acima do permitido, sendo 0,83ml, configurando crime de trânsito. Ele foi conduzido pelos policiais para a Coordenação de Operações Policiais (COP) do Detran/MG.

Estragos e solução para o problema

A Defesa Civil de Belo Horizonte esteve no local para vistoriar os riscos e danos ao imóvel. O órgão informa que o automóvel já foi retirado e que a vistoria identificou danos na grade do muro, telhado, calha e desabamento parcial do muro, além de trincas na parede externa e destruição do padrão de energia.

Além disso, um cômodo do imóvel foi isolado até que possam ser tomadas medidas para recuperar a destruição provocada pelo automóvel. A Defesa Civil informou ainda que o dono da residência foi notificado para providenciar os reparos necessários.

Aos bombeiros, os moradores relataram que solicitaram ajuda à prefeitura para providenciar uma solução para a situação, mas não tiveram resposta. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que o endereço se trata de uma rua sem saída e que já possui sinalização indicativa. "Mesmo assim, técnicos da BHTrans vão vistoriar o estado da sinalização existente e avaliar se há possibilidade de ajustes no local", afirma em nota.



A Polícia Civil disse que a perícia oficial esteve no local e realizou os trabalhos de investigações. "A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que é a fonte de informação neste momento", fala em nota.



Caso recente na Grande BH



Há duas semanas, uma motorista perdeu o controle do carro, desceu um barranco e o veículo ficou preso entre duas residências em 28 de abril, no Bairro Adelmolândia, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Sabiá. No automóvel estavam uma mulher, de 59 anos, e uma criança, de 9 anos. A criança conseguiu sair do veículo com a ajuda de moradores da região e não precisou de atendimento especializado.

Já a motorista ficou retida dentro do carro e reclamava de dores na lombar. Os bombeiros realizaram a imobilização da vítima, que foi retirada do local e levada até o nível da rua. Em seguida, a mulher foi encaminhada a uma unidade de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação médica.

Conforme relato da própria condutora, ela não se recorda do que provocou a perda de controle da direção.

Outro caso em MG

Um homem de 52 anos se envolveu em um acidente surpreendente ao tentar manobrar seu Fiat Uno na entrada da garagem de casa. Durante o manejo, o carro capotou na rua, um morro íngreme, e voltou a ficar de pé. Em seguida, desceu a via em disparada até cair em um barranco, em Maria da Fé, no Sul de Minas, na terça-feira, 21 de abril.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PMMG) foram acionados para socorrer a vítima do acidente. Os bombeiros afirmaram que o motorista ficou preso no interior do automóvel e, ao ser resgatado, precisou ser imobilizado com o uso de uma maca especial, usando técnicas de salvamento em altura, sistema de segurança e equipamentos de desencarceramento.

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Um vídeo de câmeras de segurança flagrou a cena. O carro caiu em um barranco aparentemente profundo, coberto por vegetação. Por sorte, não havia mais ninguém na rua. O Corpo de Bombeiros informou que o condutor perdeu o controle do veículo depois do capotamento devido a uma falha nos freios. A corporação reforçou a importância de realizar manutenção preventiva nos veículos e da direção responsável, especialmente em morros, como neste caso.