MORTE NA PISTA

MG: jovem morre após perder controle do carro e bater em barranco

Acidente aconteceu na altura de Pará de Minas, na Região Central de Minas Gerais

Wellington Barbosa
02/11/2025 15:40 - atualizado em 02/11/2025 16:01

Jovem deixou veículo escapar, bateu em barranco, carro atravessou a pista e morreu na BR-262
Jovem deixou veículo escapar, bateu em barranco, carro atravessou a pista e morreu na BR-262

Um jovem de 28 anos morreu depois de perder o controle do carro na noite desse sábado (1°/11), na BR-262, em Pará de Minas (MG), Região Central do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 398, sentido Belo Horizonte/Nova Serrana.

Segundo o levantamento inicial, o motorista conduzia um Fiat Strada, com placas de Nova Serrana, quando perdeu o controle da direção, saindo da pista em um desvio à direita e colidindo violentamente contra um barranco. Em seguida, o veículo atravessou a pista desgovernado e parou no canteiro central.

O condutor foi encontrado sem vida ao lado do veículo, e o óbito foi constatado pela médica da Concessionária Way 262.

A PRF de Bom Despacho realizou os levantamentos no local, que foi sinalizado pela concessionária. A perícia da Polícia Civil de Pará de Minas também compareceu para os trabalhos de investigação.

A pista não precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência.

