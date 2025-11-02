MG: jovem morre após perder controle do carro e bater em barranco
Acidente aconteceu na altura de Pará de Minas, na Região Central de Minas Gerais
Um jovem de 28 anos morreu depois de perder o controle do carro na noite desse sábado (1°/11), na BR-262, em Pará de Minas (MG), Região Central do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 398, sentido Belo Horizonte/Nova Serrana.
Segundo o levantamento inicial, o motorista conduzia um Fiat Strada, com placas de Nova Serrana, quando perdeu o controle da direção, saindo da pista em um desvio à direita e colidindo violentamente contra um barranco. Em seguida, o veículo atravessou a pista desgovernado e parou no canteiro central.
O condutor foi encontrado sem vida ao lado do veículo, e o óbito foi constatado pela médica da Concessionária Way 262.
A PRF de Bom Despacho realizou os levantamentos no local, que foi sinalizado pela concessionária. A perícia da Polícia Civil de Pará de Minas também compareceu para os trabalhos de investigação.
A pista não precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência.