Caminhão de cal capota na BR-040 e motorista morre preso às ferragens
Para realizar a retirada do corpo, foi necessário o apoio de um guincho para içar a cabine do caminhão
Um motorista morreu ao capotar um caminhão na madrugada desta terça-feira (12/5), na BR-040, em Sete Lagoas (MG), Região Central do estado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h, no km 468 da rodovia.
O caminhão, carregado com cal, capotou no canteiro central da pista. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida e presa às ferragens.
Os bombeiros atuaram em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à concessionária Via Cristais.
Para realizar a retirada do corpo, foi necessário o apoio de um guincho para içar a cabine do caminhão. Em seguida, os militares fizeram o corte da estrutura para o desencarceramento da vítima. O atendimento foi encerrado por volta das 7h35.
Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à funerária.