SETE LAGOAS

Caminhão de cal capota na BR-040 e motorista morre preso às ferragens

Para realizar a retirada do corpo, foi necessário o apoio de um guincho para içar a cabine do caminhão

Wellington Barbosa
12/05/2026 10:44

Para realizar a retirada do corpo, foi necessário o apoio de um guincho para içar a cabine do caminhão crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motorista morreu ao capotar um caminhão na madrugada desta terça-feira (12/5), na BR-040, em Sete Lagoas (MG), Região Central do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h, no km 468 da rodovia.

O caminhão, carregado com cal, capotou no canteiro central da pista. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida e presa às ferragens.

Os bombeiros atuaram em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à concessionária Via Cristais.

Para realizar a retirada do corpo, foi necessário o apoio de um guincho para içar a cabine do caminhão. Em seguida, os militares fizeram o corte da estrutura para o desencarceramento da vítima. O atendimento foi encerrado por volta das 7h35.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à funerária.

