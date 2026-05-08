Caminhão que transportava cilindros de oxigênio tomba e interdita BR-040

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um caminhão que transportava cilindros de oxigênio tombou na BR-040, na tarde desta sexta-feira (8/5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu em Juiz de Fora (MG), Zona da Mata.

De acordo com a corporação, o caminhão tombou próximo à Barreira do Triunfo, na altura do Km 773. O veículo carregava cilindros de oxigênio e pegou fogo.

Em imagens registradas por motoristas que trafegavam na região é possível ver a fumaça alta e a carga espalhada na via. O incêndio, no entanto, já foi controlado. Não há registro de feridos.

O fogo interditou totalmente a rodovia nos dois sentidos, por volta das 14h30. Conforme a EPR Via Mineira, o fluxo está retido por um Km no sentido Juiz de Fora e em dois no sentido BH.

No momento, a concessionária responsável pelo trecho informou que o tráfego passou a operar em mão dupla pelas faixas do sentido Juiz de Fora, com uma faixa liberada para cada sentido.

"As equipes operacionais da concessionária seguem atuando no atendimento da ocorrência, com mobilização de viaturas de inspeção, ambulâncias, caminhão-pipa, guinchos e equipes de sinalização, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros", disse em nota.

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A liberação total do trecho ocorrerá após a remoção do veículo e a realização da limpeza completa da pista, garantindo segurança para todos os usuários e equipes envolvidas na operação.