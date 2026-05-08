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CARGA PERIGOSA

Caminhão que transportava cilindros de oxigênio tomba e interdita BR-040

Tombamento aconteceu próximo à Barreira do Triunfo; carga pegou fogo

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
08/05/2026 15:50

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Carreta tomba e interdita a BR-040
Carreta tomba e interdita a BR-040, sentido Rio de Janeiro crédito: CBMMG

Um caminhão que transportava cilindros de oxigênio tombou na BR-040, na tarde desta sexta-feira (8/5). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu em Juiz de Fora (MG), Zona da Mata.

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De acordo com a corporação, o caminhão tombou próximo à Barreira do Triunfo, na altura do Km 773. O veículo carregava cilindros de oxigênio e pegou fogo.

Em imagens registradas por motoristas que trafegavam na região é possível ver a fumaça alta e a carga espalhada na via. O incêndio, no entanto, já foi controlado. Não há registro de feridos.

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O fogo interditou totalmente a rodovia nos dois sentidos, por volta das 14h30. Conforme a EPR Via Mineira, o fluxo está retido por um Km no sentido Juiz de Fora e em dois no sentido BH.

No momento, a concessionária responsável pelo trecho informou que o tráfego passou a operar em mão dupla pelas faixas do sentido Juiz de Fora, com uma faixa liberada para cada sentido.

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"As equipes operacionais da concessionária seguem atuando no atendimento da ocorrência, com mobilização de viaturas de inspeção, ambulâncias, caminhão-pipa, guinchos e equipes de sinalização, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros", disse em nota.

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A liberação total do trecho ocorrerá após a remoção do veículo e a realização da limpeza completa da pista, garantindo segurança para todos os usuários e equipes envolvidas na operação.

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