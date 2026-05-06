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FUGA

Homem é preso após pular de carro em movimento na BR-262

Agentes da PRF deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo motorista. Ele seguia no sentido Belo Horizonte

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
06/05/2026 17:16

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PRF apreende cerca de 107 kg de maconha após perseguição na BR-262
PRF apreende cerca de 107 kg de maconha após perseguição na BR-262 crédito: PRF

Um homem, de 45 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando aproximadamente 107 kg de maconha, na madrugada desta quarta-feira (06/05), na altura do Km 592 da BR-262, em Campos Altos (MG), no Alto Paranaíba. Ele foi detido após fugir dos agentes.

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Conforme a corporação, o caso aconteceu durante uma operação de combate ao crime. Os policiais deram ordem de parada a um carro, um Fiat/Uno, que seguia no sentido Belo Horizonte (MG). O condutor desobedeceu à determinação e fugiu em alta velocidade.

 

Após cerca de 20 quilômetros de perseguição, o veículo sofreu danos, e teve que parar. Mesmo assim, o motorista tentou pular do carro em movimento e fugir a pé por uma área próxima. O suspeito foi alcançado e contido pela equipe da PRF.

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O automóvel foi vistoriado e os policiais encontraram diversos tabletes de maconha distribuídos pelo compartimento de carga e também sobre os bancos do veículo, totalizando cerca de 107 kg da droga.

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O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia em Araxá (MG), no Triângulo/Alto Paranaíba.

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