Homem é preso após pular de carro em movimento na BR-262

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 45 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando aproximadamente 107 kg de maconha, na madrugada desta quarta-feira (06/05), na altura do Km 592 da BR-262, em Campos Altos (MG), no Alto Paranaíba. Ele foi detido após fugir dos agentes.

Conforme a corporação, o caso aconteceu durante uma operação de combate ao crime. Os policiais deram ordem de parada a um carro, um Fiat/Uno, que seguia no sentido Belo Horizonte (MG). O condutor desobedeceu à determinação e fugiu em alta velocidade.

Após cerca de 20 quilômetros de perseguição, o veículo sofreu danos, e teve que parar. Mesmo assim, o motorista tentou pular do carro em movimento e fugir a pé por uma área próxima. O suspeito foi alcançado e contido pela equipe da PRF.

O automóvel foi vistoriado e os policiais encontraram diversos tabletes de maconha distribuídos pelo compartimento de carga e também sobre os bancos do veículo, totalizando cerca de 107 kg da droga.

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O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia em Araxá (MG), no Triângulo/Alto Paranaíba.