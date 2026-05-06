Homem com pijama de lobo é preso furtando fiação

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) em Uberlândia, Triângulo Mineiro, por furto de fiação elétrica. Além do crime, chamou a atenção o fato de ele usar um pijama infantil, um macacão semelhante a uma fantasia de lobo durante a prisão em flagrante.

O caso foi registrado na madrugada dessa quarta-feira (6/5), no Bairro Santa Mônica, zona leste da cidade.

A polícia foi acionada pelo furto e conseguiu encontrar o homem vestido de lobo depois de uma informação passada por um guarda noturno que faz patrulhamentos no bairro.

O "lobo" não ofereceu resistência na abordagem policial. Foram encontrados com ele o material elétrico furtado e uma arma branca.

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Esta foi segunda prisão por furto de fiação elétrica do homem. Segundo a PM, o homem disse que comprou o pijama de um usuário de drogas. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil.