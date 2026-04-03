Assine
overlay
Início Gerais
GRAVE

Juiz de Fora: batida entre ônibus e carro deixa motorista em estado grave

Vítima foi socorrida com múltiplas lesões e nível rebaixado de consciência. Ela dirigia o carro e foi parar debaixo do ônibus

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/04/2026 09:07

compartilhe

SIGA
×
Vítima estava no carro e completamente presa debaixo do ônibus
Vítima estava no carro e completamente presa debaixo do ônibus crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um acidente entre um ônibus de viagem e um carro deixou um motorista de 23 anos em estado grave na Avenida Juscelino Kubitschek, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã desta sexta-feira (3/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a batida foi frontal e aconteceu por volta de 5h30, na altura do bairro Nova Era. Conforme os registros, o motorista do carro ficou preso às ferragens, com nível de consciência rebaixado, múltiplas lesões e completamente encarcerado debaixo do ônibus.

Leia Mais

Fotos tiradas pela corporação mostram que o carro, de modelo Ford Fiesta, entrou para debaixo do ônibus e foi amassado até as portas traseiras. 

Carro ficou destruído após o acidente
Carro ficou destruído após o acidente Divulgação/Corpo de Bombeiros

A cena foi isolada e a vítima, desencarcerada depois da retirada do carro da parte de baixo do ônibus. Ela foi acessada e liberada das ferragens com o uso de ferramentas especializadas.

O motorista passou aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o atendimento pré-hospitalar e o encaminhou ao Hospital de Pronto-Socorro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre a retirada dos veículos e atualizações sobre o estado de saúde da vítima. A ocorrência está em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito carro corpo-de-bombeiros juiz-de-fora onibus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay