Juiz de Fora: batida entre ônibus e carro deixa motorista em estado grave

Um acidente entre um ônibus de viagem e um carro deixou um motorista de 23 anos em estado grave na Avenida Juscelino Kubitschek, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã desta sexta-feira (3/4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a batida foi frontal e aconteceu por volta de 5h30, na altura do bairro Nova Era. Conforme os registros, o motorista do carro ficou preso às ferragens, com nível de consciência rebaixado, múltiplas lesões e completamente encarcerado debaixo do ônibus.

Fotos tiradas pela corporação mostram que o carro, de modelo Ford Fiesta, entrou para debaixo do ônibus e foi amassado até as portas traseiras.

Carro ficou destruído após o acidente Divulgação/Corpo de Bombeiros

A cena foi isolada e a vítima, desencarcerada depois da retirada do carro da parte de baixo do ônibus. Ela foi acessada e liberada das ferragens com o uso de ferramentas especializadas.

O motorista passou aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o atendimento pré-hospitalar e o encaminhou ao Hospital de Pronto-Socorro.

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Ainda não há informações sobre a retirada dos veículos e atualizações sobre o estado de saúde da vítima. A ocorrência está em andamento.