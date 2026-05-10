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VIOLÊNCIA NA CAPITAL

BH: festa de aniversário termina em tiroteio e dois mortos

Segundo a PM, suspeitos passaram de carro em frente a um bar da Região Noroeste da capital e dispararam contra as pessoas; mulher de 19 anos ficou ferida

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Estado de Minas
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Repórter
10/05/2026 11:12

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Viatura da PMMG
Crimes ocorreram na madrugada deste domingo em um bar na Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de BH. Segundo a PM, nenhum suspeito foi identificado ainda crédito: PMMG/Divulgação

Uma festa de aniversário que era celebrada em um bar na Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi interrompida por um tiroteio e terminou em tragédia na madrugada deste domingo (10/5). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), três pessoas foram baleadas, sendo que dois homens morreram.

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Segundo o boletim de ocorrência, criminosos estavam em um carro e, ao passarem pela região, efetuaram os disparos contra os participantes do aniversário.

No local, os militares encontraram as vítimas – um homem, de 28 anos, e outro, de 33 – com sinais vitais. A PM fez o socorro para o Odilon Behrens, mas ambos não resistiram e morreram no hospital.  

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O primeiro foi atingido por dois disparos no peito – um deles saiu pelo braço e o outro pela costas.  A vítima de 33 anos foi atingida nas costas e perna. 

A tia do mais velho ouviu o barulho dos tiros e, no bar, encontrou o sobrinho baleado. Já a irmã da vítima de 28 anos estava na adega no momento do tiroteio e identificou o familiar entre os baleados.

No mesmo hospital, uma jovem de 19 anos chegou posteriormente. Ela foi baleada de raspão na perna ao tentar fugir do tiroteio e recebeu atendimento médico.

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Ainda conforme a PM, o bar onde ocorria a festa fica na Avenida José Bonifácio, ao lado de uma adega. Testemunhas relataram aos policiais que durante o aniversário um carro prata passou em frente e os ocupantes começaram a atirar contra as pessoas. Os disparos só pararam quando o veículo chegou perto do cruzamento das ruas Serra Negra e Araribá. 

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Cerca de quatro horas antes do homicídio, a polícia recebeu denúncia de que a vítima de 28 anos estava armada na adega, mas militares não encontraram a arma com o homem. A Polícia Civil foi acionada e apura o caso. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.

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