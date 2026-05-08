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MG: PM fecha 'central de distribuição de drogas' e prende homem

Homem foi preso em flagrante durante operação da PM em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço de Minas Gerais

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Quéren Hapuque
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Repórter
08/05/2026 02:00 - atualizado em 08/05/2026 11:08

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O autor e todo o material arrecadado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil
O autor e todo o material arrecadado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil crédito: Reprodução/PMMG

Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (7/5) após a Polícia Militar descobrir uma “central de distribuição de drogas” em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Aço.

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Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 18h33, na Avenida Manaim. A ação foi realizada por militares da Companhia Tático Móvel do 58º Batalhão após denúncias anônimas informarem que o suspeito utilizava um imóvel para armazenar e distribuir entorpecentes na região.

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Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan. Ele foi abordado e, durante as buscas, os militares encontraram um tablete e uma porção de maconha.

Na sequência, os policiais foram até um imóvel alugado pelo suspeito no bairro Santo Domingos. Conforme a PM, o local era utilizado exclusivamente como central de distribuição de drogas.

No imóvel, a polícia apreendeu 36 barras de maconha, nove porções e um tablete da mesma droga, 17 pinos e duas porções de cocaína, duas porções e um pedaço de crack, três balanças de precisão, dois celulares, uma motocicleta Honda CG 160 e diversos materiais utilizados para embalar entorpecentes.  

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de plantão em Ipatinga. 

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