MG: PM fecha 'central de distribuição de drogas' e prende homem

Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (7/5) após a Polícia Militar descobrir uma “central de distribuição de drogas” em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Aço.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 18h33, na Avenida Manaim. A ação foi realizada por militares da Companhia Tático Móvel do 58º Batalhão após denúncias anônimas informarem que o suspeito utilizava um imóvel para armazenar e distribuir entorpecentes na região.

Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan. Ele foi abordado e, durante as buscas, os militares encontraram um tablete e uma porção de maconha.

Na sequência, os policiais foram até um imóvel alugado pelo suspeito no bairro Santo Domingos. Conforme a PM, o local era utilizado exclusivamente como central de distribuição de drogas.

No imóvel, a polícia apreendeu 36 barras de maconha, nove porções e um tablete da mesma droga, 17 pinos e duas porções de cocaína, duas porções e um pedaço de crack, três balanças de precisão, dois celulares, uma motocicleta Honda CG 160 e diversos materiais utilizados para embalar entorpecentes.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de plantão em Ipatinga.